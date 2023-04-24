CHP’nin şikayet ettiği dev Erdoğan pankartı kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, şikâyette bulunduğu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Ayvansaray’daki tarihi bir sura asılan dev pankartı, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

CHP’nin şikayet ettiği dev Erdoğan pankartı kaldırıldı

3’üncü kez cumhurbaşkanı adayı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki hafta İstanbul Ayvansaray’daki tarihi bir sura dev bir pankartının asılması sosyal medyada tepki toplamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuyla ilgili sosyal medyada hesabından surlara pankart asılmasının yasak olduğunu belirterek itiraz edeceklerini duyurdu.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”

Dev pankart, şikayet ve tepkiler üzerine kaldırıldı.

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