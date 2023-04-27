Vergi dairesinde tam boy Kasapoğlu pankartı. Kamu binalarında AKP propagandası

AKP’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun kentteki bir kamu binasına asılan seçim pankartı tepki çekti.

Vergi dairesinde tam boy Kasapoğlu pankartı. Kamu binalarında AKP propagandası

İzmir’in Basmane semtinde bulunan ve Konak Vergi Dairesi’ne ait olan binanın yan duvarına, AKP’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun pankartı asıldı.

“KALDIRMAZSA HUKUKEN BİR DAVA AÇMAMIZ SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Kamu binasına asılan pankarta tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Siyasi partiler, kamu binalarına siyasi içerikli pankart asamaz. Kanun açık ve net. Yüksek Seçim Kurulu kararları bağlayıcıysa eğer, bu pankart buradan indirilmeli. İzmir Valisi’ne sesleniyorum; eğer tarafsızsa, bu pankartı mevzuata göre kaldırmazsa hukuken bir dava açmamız söz konusu olabilir. Burası bir kamu binası. Siz, bu binayı babanızın malı gibi kullanamazsınız. Hiçbir siyasi parti, kamu binalarına böyle bir pankart asamaz.”

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