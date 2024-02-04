CHP'nin Şişli Adayı Şahan ‘İstanbul'u ve Şişli'yi ranttan bozuk düzenden korumak için oy isteyeceğiz’

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Şişli Adayı Şahan ‘İstanbul'u ve Şişli'yi ranttan bozuk düzenden korumak için oy isteyeceğiz’
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Şişli Belediye Başkan Adayı olan Şehir Plancısı Resul Emrah Şahan, partisinin ana Seçim Koordinasyon Merkezinin(SKM) açılışında konuştu. Şahan, "İstanbul'u ve Şişli'yi ranttan, bozuk düzenden, ötekileştirmeden korumak için oy isteyeceğiz" dedi.

"Şişli'nin gelecek için bir planı var" hedefiyle yola çıkan Resul Emrah Şahan, 31 Mart'taki yerel seçimlere 56 gün kala seçim çalışmaları kapsamında partisinin Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki SKM açılışını yaptı.

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Kalabalık partili bir grup tarafından coşkuyla karşılanan Şahan'a oldukça yoğun ilgi gösterildi. Kendisine hediye edilen Kuştepe Spor Kulübü atkısıyla salona giriş yapan Şahan partililerle yakından ilgilendi.

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Açılışa CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP Şişli İlçe örgütü mensuplarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

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"SADECE ŞİŞLİ İÇİN DEĞİL, İSTANBUL İÇİN DE TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ"

Açılış programında partililere hitaben bir konuşma yapan CHP'nin Şişli adayı Şahan, CHP'nin köklü geçmişine, demokratik değerlere bağlılığına ve halkın iradesini temsil etme misyonuyla her daim öncü olduğuna vurgu yaptı. Partisi için "Tarihin her kritik eşiğinde olduğu gibi önder olmuştur" diyen Şahan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin savunucusu, demokrasinin neferleri olarak 31 Mart yerel seçimlerinde hepimize çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sadece Şişli için değil, İstanbul için de tarihi bir eşikteyiz. Unutmayalım ki partimizin değerlerini, ilkelerini yaşatan bizler, ne zaman bir araya gelsek bir başarı hikayesi yazdık. Ekrem Başkanımızla 2019 yılında İstanbul'u kazandık, İstanbul'a kazandırdık. Biz geleceğimizi, demokratik değerlerimizi, İstanbul'u, Şişli'yi kazanmak için buradayız. Bir aradayız" dedi.

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"ŞİŞLİ'DE GİRİLMEDİK SOKAK, TUTULMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ"

SKM'nin kapısının herkese açık olduğunu, herkesi dinleyeceklerini ve partilerinin ilkesini herkese anlatacaklarını kaydeden Resul Emrah Şahan şunları söyledi:

"Yorulmayacağız. Bir arada olmanın bize sağladığı güçle çalışacağız. Şişli'de girilmedik sokak, tutulmadık el bırakmayacağız. Bir oy İstanbul için, bir oy Şişli için bir oy da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 2019'da yazdığımız başarı hikayesini bir daha yazmak için; İstanbul'u, Şişli'yi ranttan, bozuk düzenden, ötekileştirmeden korumak için oylarımızı isteyeceğiz."

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Resul Emrah Şahan, SKM açılışının ardından Feriköy Ermeni Vakfı'na ziyaret gerçekleştirdi

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