CHP’nin yaptığı camiyi yıkan AKP’li belediye Yeniçağ’ın haberi sonrası geri adım attı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İktidara ilk geldikleri günden beri “CHP camileri yıkıp ahır yaptı” propagandası yapan AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, CHP tarafından 1939’da yaptırılan Bayrampaşa’daki Hoca Hayri Efendi Merkez Cami’ni yıktı.

Belediyenin camiyi yıkma gerekçesi, caminin “Riskli Yapı” ilan edilmesi olurken belediye caminin yerine “Millet Bahçesi” proje çalışması başlatmış, vatandaşlar ise, caminin parkına kurulan çadırda namazlarını kılmak zorunda bırakılmıştı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in konuyu gündeme getirmesi sonrası belediye millet bahçesi projesinden geri adım attı.

Belediye inşaat sahasına astığı yeni pankartta Hoca Hayri Efendi Camii’nin yeniden yapılacağını belirtirken vatandaşlardan da cami yapımı için bağış toplamaya başladı.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlardan 1 metrekare için 10 bin TL, yarım metrekare için ise 5 bin TL talep ediliyor.