CHP’nin ‘Yıkılmaz’ denilen kalesinden flaş anket ortaya çıktı. Fark 2 puandan az

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’nin ‘Yıkılmaz’ denilen kalesinden flaş anket ortaya çıktı. Fark 2 puandan az
Yerel seçime sayılı günler kalan CHP’nin ‘Yıkılmaz’ olarak görülen kalesinden son anket sonucu ortaya çıktı. Ankette 2 aday arasındaki farkın 2 puandan az olduğu görüldü.

Asal Araştırma, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonucunu paylaştı.

Anket, 10-14 Mart tarihleri arasında 1640 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce 42.5 puan ile ilk sırada yer aldı.

İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen, ardından AKP'nin Eskişehir adayı olan Nebi Hatipoğlu 40.6 puan ile Ünlüce'yi takip etti.

İYİ Parti'nin adayı Melih Aydın ise 5.9 puan ile üçüncü sırada yer aldı.

Ankette Zafer Partisi'nin adayı Oğuz Beki'nin 4.8 puan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kadir Çalışıcı'nın ise 2.5 puanda olduğu görüldü.

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