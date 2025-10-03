CHP’siz “meşruiyet” fotoğrafları...

CHP’yi Öcalan komisyonuna katıldı diye eleştiriyorduk. Komisyona İYİ Parti katılmamıştı. Bu defa CHP, Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını protesto etti. İYİ Parti ise oturuma katıldı. Erdoğan da toplantıya katılan siyasi parti genel başkanları ile fotoğraf vermeyi ihmal etmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un verdiği resepsiyona da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

***

Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının sorulması üzerine, bu tablonun Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade önemli olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, “Özellikle Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmaları başlatıp komisyon toplantılarını yapmaya başladığımızdan bu yana partiler arasında ciddi ve kuvvetli bir diyalog zemininin oluştuğunu görüyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclise gelmesinin ardından Meclis Genel Kurul kürsüsünün arkasındaki Başkanlık odasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüştüğünü dile getiren Kurtulmuş, “Sıcak bir sohbet orada gerçekleşti. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Meclisin resepsiyonuna gelmesiyle birlikte de Mermerli Salonda bir çay kahve içme imkânı oldu. Ben katılan bütün siyasi partilerimizin başkanlarına ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

***

CHP’nin resepsiyona ve TBMM Genel Kurulundaki özel oturuma katılmadığının hatırlatılması üzerine de Kurtulmuş, “Keşke Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Kurul Salonunda olsaydı.” dedi.

“Terörsüz Türkiye sürecinin hemen sonrasında bir yeni anayasa için yeniden çalışmaların başlamasını beklemeli miyiz?” sorusuna cevap veren Kurtulmuş, “Hayır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’yla anayasa çalışmaları ya da diğer yasa çalışmaları birbirinden tamamen alakasız konulardır. Bugüne kadar bu komisyon çalışmalarının sürdürülmesi aslında tam da aradığımız, özlediğimiz Türkiye'deki olgun demokratik ortamın önemli bir yansımasıdır, göstergesidir. Ümit ederim ki burada oluşan siyasal kültür, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geneline sirayet eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor konusunu, bu 50 yıllık terörle ilgili meseleyi halledebilmiş olan bir Meclis, önündeki daha kolay meseleleri de rahatlıkla halleder diye düşünüyorum. Bunların başında da anayasa çalışmaları, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası başta geliyor.” diye cevap verdi.

***

Oysa son soru bir beklentinin ifadesiydi ve AKP’nin yapmaya çalıştığı asıl iş, Erdoğan’ın Meclis kürsüsünden ifade ettiği gibi Yeni Anayasa’dır. Bunun için meşruiyete ihtiyacı var. CHP, kendi Cumhurbaşkanı adayı ve belediye başkanları tutukluyken, AKP’ye bu meşruiyeti vermemek için Meclis’in açılışına katılmadı ama CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partisi ve Deva Partisi, Yeni Anayasa’yı AKP’den çok istiyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Erdoğan’ın yanındaki mutluluğu görülmeye değerdi... Diğerleri de öyle... İYİ Parti’nin ise Erdoğan’a karşı ılımlı tutumuna açıklık getirmesi gerekir...



