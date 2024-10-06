CHP’ye 10 bin kişi katıldı

Esenyurt’ta Ak Parti, Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partilerinin başkan ve yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ve kanaat önderlerinden oluşan binlerce kişi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleşen katılım törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Milletvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Parti Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe bazında rekor katılımın sağlandığı törende konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr Ahmet Özer “Halkımız artık yorgun; işsizlikten, yoksulluktan, haksızlıklardan bıktı. Şimdi gün, iyiyi, doğruyu ve güzeli bulma günüdür. Dayanışmayı artırma ve hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürüme zamanıdır. Bugün partimize katılan tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.” Açıklamasında bulundu. Üye katılım töreninde konuşan Özgür Özel ise; “CHP’lilerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Cumhurbaşkanı adayımızı cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

“ADIM ADIM İKTİDARA YÜRÜYORUZ”

Konuşmasında partiye üye katılımının dalga dalga büyüyerek yayılmasını sağlayacaklarını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer; “Bize konulan tüm engellemelere ve kara propagandalara rağmen, halkımızın desteğiyle Esenyurt’ta büyük bir zafer kazandık. Hem Esenyurt’u, hem İstanbul’u aldık. Şimdi sıra, Genel Başkanımızın önderliğinde Türkiye’yi yönetmeye geldi. Allah’ın izniyle iktidara yürüyoruz ve halkımızın partimize olan güveni günden güne artıyor. Bugünkü katılım töreni, bunun en somut göstergesidir. Bu adımın partimize hayırlı olmasını ve buradan Türkiye’ye dalga dalga yayılmasını diliyorum” dedi.

“İMAMOĞLU’NA SİYASİ YASAK HAMLESİ, KORKUNUN YANSIMASIDIR”

İktidarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale getirilmesi ve İstanbul’dan başlayan yürüyüşün sekteye uğratılması çabalarına da değinen Başkan Özer, “Türkiye bir geçiş sürecinde. Bir tarafta iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partimiz, diğer tarafta ise hukuksuzluklar, haksızlıklar ve ekonomik krizlerle yönetilemez hale gelmiş bir iktidar var. Partimiz, son seçimde büyük bir başarı elde etti. Ancak bu kutlu yürüyüşten korkanlar, siyaseti kendi çıkarlarına göre dizayn etmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na getirilmeye çalışılan siyasi yasak, bu korkunun bir yansımasıdır. Ancak korkunun ecele faydası yok. Halkın iradesini kimse engelleyemez, bu yürüyüşü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. İlk seçimde, Genel Başkanımızın önderliğinde iktidara ulaşacağız. Yıllardır partimiz, yüzde 25-26 bandında dolaşan bir oy oranına sahipti. Ancak 31 Mart’ta, bu tavanı kırarak büyük bir başarıya imza attık. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’i bu büyük başarıdan dolayı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZILACAKSA ESENYURT’TA YAZILACAK”

‘Adlarımız farklı, soyadımız Esenyurt’ sloganının teoriden gerçek hayata evrilmesini sağlamak için gece – gündüz çalıştıklarını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sözlerini şöyle sürdürdü; “Esenyurt yıllardır kötü yönetildi ve bize devasa sorunlar miras kaldı. Ama kararlıyız, tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz. İstanbul’un zayıf halkası Esenyurt’tur, hem sosyolojik hem siyasi açıdan. Bu nedenle, burada yazılacak hikâye, Esenyurt’un hikâyesi olacak. Halkımızla birlikte, sizin öncülüğünüzde bu başarı hikâyesini yazmaya kararlıyız.

“BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN ŞEHRİ: ESENYURT”

Esenyurt’ta barış ve kardeşlik şehri inşa ediyoruz. Burası, 81 ilden insanın yaşadığı, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Sünni ve Alevi’den oluşan bir kültür mozaiği. Yaşar Kemal’in deyimiyle “bin bir çiçekli bir bahçe”. Devam eden Kardeş Kültürler Festivali de bu zenginliğimizi yansıtan bir etkinliktir. Ayrıca, yeşil, temiz ve ulaşılabilir bir Esenyurt için çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir”, biz de burada sosyal belediyeciliğin kalbini Esenyurt’ta inşa ediyoruz. Esenyurt, Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde yedisini üreten bir ilçe. İstanbul sanayisinin yüzde yirmi beşi burada yer alıyor. Ancak maalesef en yoksul bölgelerden biri de burası. 300 bin gencimiz var ve bu gençler Esenyurt’un geleceğini oluşturacak. Göçle gelen insanlar yetenekli ve azimlidir; biz bu göçü Esenyurt’un ve Türkiye’nin geleceği için bir fırsat olarak görüyoruz.

“ESENYURT’TA BAŞLATTIĞIMIZ MODEL TÜRKİYE’YE YAYILACAK”

Esenyurt’ta başlattığımız bu birlik ve beraberlik modeli, dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacak ve yerelde kazandığımız zaferi genel seçimlerde taçlandıracağız. Halkımızın yıllardır özlemle beklediği demokratik iktidarı onlara getireceğiz. Bugün bu salonda toplanan kalabalık, bu heyecanın ve umudun en büyük göstergesidir. Bugün partimize çok değerli dostlarımız katılıyor. Onlarla birlikte yerelden genel iktidara yürüyeceğiz. Halkımız artık yorgun; işsizlikten, yoksulluktan, haksızlıklardan bıktı. Şimdi gün, iyiyi, doğruyu ve güzeli bulma günüdür. Dayanışmayı artırma ve hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürüme zamanıdır. Bugün partimize katılan tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”

GENEL BAŞKAN ÖZEL: BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM SİZLERSİNİZ

Programda yaptığı konuşmasında Esenyurt’u baba evi olarak niteleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İçine çekilmeye çalışıldığımız bütün tartışmalara inat olarak her birimize önemli bir görev vermek üzere bugün Esenyurt’tayım. Gelecek üyelerimize de en eski üyemize de şunu söylüyorum. Bu partiyi cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir çatışmanın ve erkenden bir meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki televizyonda yoksulluğu, işsizliği değil de aday kim olacak tartışmasını körüklüyor onu konuşuyorsa; kim ki istihdam sorununu, evladının eğitimindeki sorunları, bu meseleler dışında başka bir şeyi konuşuyorsa inanın dostumuz değildir. ‘Aday kim olacak?’ Emin olun, adayın kim olacağına benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzün görüşünü alıp, Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz.”