Christina Aguilera sosyal medyayı ateşe verdi

Christina Aguilera, doğum gününde paylaştığı cesur fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşına basan pop ikonu, sadece deri şort ve siyah topuklu ayakkabılarla fotoğraf çektirerek adeta cesur bir açıklama yaptı. Paylaşımında "Birthday Suit #44" (Doğum Günü Elbisesi #44) yazan Aguilera, çıplaklığını siyah beyaz bir karede sergiledi. Fotoğraf, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Aguilera'nın cesur paylaşımında, platin sarısı saçları büyük dalgalarla ve deri şapka altında yer alıyordu. Şarkıcı, çıplak göğsünü ise sağ eliyle örttü. Bu paylaşım, geçtiğimiz aylarda Ozempic iddialarını reddettiği bir döneme denk geliyor. Aguilera, birkaç ay önce, vücudu hakkında yapılan yorumlarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Artık büyüdüm ve başkalarının ne düşündüğünü umursamıyorum. Bu benim alanım ve başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor."

Aguilera'nın paylaştığı bu doğum günü fotoğrafı, özellikle popüler zayıflama ilacı Ozempic hakkında ortaya atılan iddialar sonrası büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz Mayıs ayında Meksika'da verdiği bir konserdeki zayıf hali, Ozempic kullanıyor söylentilerini tetiklemişti. Ardından, Eylül ayında paylaştığı bir video da bu söylentileri güçlendirdi. Ancak Aguilera, bu iddiaları yalanlayarak, doğal bir şekilde kilo verdiğini vurguladı.

Christina Aguilera'nın şarkıcılık kariyerinde her zaman vücut olumlama ve kendine güven konusunda cesur bir duruş sergilediği biliniyor. Genç yaşlardan itibaren medyanın ve toplumun vücut ölçülerine dair yaptığı yorumlarla sık sık karşılaştı. Ancak zamanla bu yorumlara karşı tavır almaya başladı ve artık dışarıdan gelen eleştirileri görmezden geliyor. Aguilera, "Ergenlik döneminde vücudum çok farklıydı, 20'lerime girdiğimde ise 'daha dolgun' olmam kabul edilmedi. Bunu sektördeki insanlar bile tartıştı," diyerek yaşadığı baskıları anlatmıştı.

Christina Aguilera, hem müzik kariyerinde hem de kişisel hayatında cesur adımlar atmaya devam ediyor. Doğum günü paylaşımı, onun bu duruşunun bir başka örneği olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, Aguilera'nın paylaştığı fotoğrafı "zamana karşı savaş" olarak nitelendirdi ve pop yıldızını bu cesur adımı nedeniyle kutladılar.

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