Ciaran Kasırgası İspanya'yı da vurdu

İspanya'nın özellikle kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve sağanak gündelik yaşamı zorlaştırdı.

KAYNAK: AA
Ciaran Kasırgası İspanya'yı da vurdu

"Ciaran" adı verilen, Atlantik Okyanusu üzerinden gelen fırtınanın etkisiyle oluşan şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı çok sayıda ağacın devrildiği, ülkenin kuzey bölgelerindeki Sivil Koruma ekiplerinin 1500'den fazla olaya müdahale ettiği bildirildi.

"Kırmızı alarm" verilen ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde rüzgarın saatteki hızının 165 kilometreye ve denizdeki dalgaların da 9 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Galiçya Acil Yardım kurumundan verilen bilgilerde, bölgede dün akşamdan bu yana 334 ağaç, 65 reklam panosu ve trafik işareti, 45 direk ve kablo devrilmesi olayının tespit edildiği, bazı yerlerde evlerin de zarar gördüğü kaydedildi.

Rüzgarın hızının saatte 155 kilometreye çıktığı kuzeydoğudaki Bask bölgesinde de itfaiyenin, devrilen ağaçlardan ve reklam panolarından dolayı 400 yere müdahale ettiği aktarıldı.

Benzer sorunların Cantabria, Asturias ve Castilla y Leon gibi ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelerde de görüldüğü, 100'den fazla ara yolun trafiğe kapandığı duyuruldu.

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