Rey Manaj'dan müjdeli haber

Kaynak: İHA
Rey Manaj'dan müjdeli haber
Sivasspor’da sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Kırmızı beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj çalışmalara başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


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