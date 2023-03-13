Epilepsi hastası şifayı Türkiye'de buldu

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, şiddetli nöbetlere ve ölüme dahi neden olan sonuçlar doğuruyor. Epilepsi tedavisinde ise ilaç tedavisinin dışında son dönemde teknolojik gelişmelerin olduğu cerrahi yöntemlerle de epilepsi nöbetleri büyük oranda önlenebiliyor. Bu gelişmeler ışığında beyin pili ameliyatı da epilepsi nöbetlerini önlemek adına çare oluyor. 9 yıl önce kafa travması ardından durdurulamayan epilepsi nöbetleri geçiren 33 yaşındaki Cibutili Mahad Ahmed Houssein, tedavi için Türkiye'nin yolunu tuttu. Türkiye'de beyin içerisine pil yerleştirilerek tedavi edilen Cibutili hastanın nöbetleri ilk aşamada yüzde 80 oranında azaldı. Dünyada çok nadiren beyin pili teknolojisi ile ameliyat edilen epilepsi hastalarında uygulanan bu başarılı operasyon, Türkiye'nin de tıp alanında teknolojik gelişmişliğini ortaya koydu.

“AMELİYAT EN AZ YÜZDE 80 ORANINDA EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ ÖNLÜYOR''



Türkiye'de ilk kez uygulanan bu ameliyatın detaylarını Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk verdi. Öztürk, “Hastamızda 9 yıl önce yüksekten düşme sonucu şiddetli bir kafa travması oluşmuştu. Hastalığın geldiği aşamada ilaç ile tedavi edilemediğini gördük. Hasta bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Kendisini ülkemize davet ettik ve hastanemizdeki kontrollerimiz sonrasında hastaya cerrahi bir müdahale yapılması gerektiğini kararlaştırdık. Epilepsi tanılı hastaya ülkemizde ilk defa yapılan beyin pili ameliyatı uyguladık. Ülkemizde ve yakın coğrafyada (Doğu Avrupa, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler) bu ameliyat daha önce yapılmamıştı. Beyin pili ameliyatı çok güvenli bir ameliyattır. Bu ameliyat ile yüzde 80 oranında nöbetlerin azaldığını ve hayat kalitesinin arttığını görüyoruz'' diye konuştu.

Bu operasyonun ülkemizde ilk defa yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Öztürk, “Ameliyatımız ortalama üç saat sürdü. Ameliyattan dört saat sonra hastamız oturdu, beslenmeye başladı. Hastalarımızı 3 gün hastanede gözetim altında tutuyoruz ve dördüncü gün hastamız günlük yaşantısına başlıyorlar. Beyin pili tedavisiyle hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Nöbetler yüzde 80 oranında, bazı hastalar için ise yüzde 100'e yakın oranlarda önlenebiliyor. Kullandığımız şarj edilebilir pil teknolojisi ile pilin ömrü 18 yıla kadar uzuyor. Mevcutta uygulanan ilaç tedavisi hastaların ortalama yüzde 30'luk kısımda etkili olamıyor. Bu gruptaki dirençli epilepsi hastalarında beyin pili ve açık ameliyatların daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Beyin pili takıldığında ilaç tedavisine yine ek olarak devam ediliyor, ilerleyen dönemlerde ise ilaç dozlarını azaltmayı önerebiliyoruz'' dedi.

Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmeleri de vurgulayan Öztürk, “Sağlık alanında deneyimlerimiz ülkemizi bölgede ön plana çıkardı. Yüksek teknoloji ürünlere ulaşılabilirliğimizin olması, cerrahi olarak tecrübelerimiz üst düzey olması yurt dışından hastaların da ülkemizi tercih etmesinde etkili oluyor'' diye konuştu ve şunları ekledi:

“9 yıl önce geçirdiğim kaza sonrasında epilepsi hastalığım başladı. Her iki ayda 1-2 kere nöbet geçirirdim. Ameliyat sonrası hiç nöbet geçirmedim. Önceki hayatım çok kötüydü, ameliyat öncesi ve sonrası arasında yaşam kalitesi olarak büyük fark var''

DHA