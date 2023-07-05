Cicaldau Avrupa devine transfer oluyor

2021 yılında 6.5 milyon Euro’ya transfer edilen ancak performansından memnun kalınmadığı için geçtiğimiz sezonu İttihad Kalba’da kiralık olarak geçiren Rumen orta saha Cicaldau ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEKLENTİ 4 MİLYON EURO

İtalyan basınının haberine göre, Serie A ekiplerinden Sampdoria Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu transfer etmek için girişimlere başladı. Rumen futbolcunun İtalyan kulübüne transfer olmaya sıcak baktığı aktarılırken sarı-kırmızılıların 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli gelmesi halinde transfere izin vereceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Alexandru Cicaldau Galatasaray’a transfer olduğu 2021-2022 sezonunda forma giydiği 41 maçta 5 gol 4 asist kaydederken geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği İttihad Kalba’da ise 30 maçta 5 gol 7 asistlik katkı sağladı.