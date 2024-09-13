Çift kol nakli olup hayata tutunan adam: Elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybetmişti

Beş yıl süren fizik tedaviyle büyük ilerleme kaydeden Şimşek, "Her şey eskisi gibi, sanki hiç nakil olmamışım gibi" sözleriyle sağlık durumunu özetledi.

ELEKTRİK AKIMINDAN HAYATA DÖNEN MUCİZE

2015 yılında güneş enerji paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılan Şimşek, iki kolunu kaybettikten sonra 26 Kasım 2019’da kadavradan yapılan çift kol nakliyle yeni bir hayata başladı.

Fizik tedavi sürecini aksatmadan devam ettiren Şimşek, nakil operasyonunu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.

Kollarını artık rahatlıkla kullanabildiğini ve gün

"TEDAVİ SÜRECİ BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yusuf Şimşek’in tedavi sürecini yakından takip eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Beş yıl önce çift kol nakli yaptığımız Yusuf, süreç boyunca hiçbir sorun yaşamadan tedaviye uyum sağladı. Artık kendi başına yaşamını sürdürebiliyor ve ailesi onu evde yalnız bırakabiliyor” şeklinde konuştu.

DESTEKLE AŞAN ZORLUKLAR

Zorlu tedavi sürecinde çevresinden büyük destek gören Şimşek, "Ameliyat öncesi ve sonrası zorlu bir süreç geçirdim, ama hızlıca toparladım. Şimdi kollarımı ve ellerimi rahatça kullanıyorum, hatta ağırlık bile kaldırabiliyorum. Herkesin desteğiyle süreci atlattım" dedi.

"NAKİL SONRASI DAHA GÜÇLÜ VE MUTLU"

Yusuf’un babası Mustafa Şimşek de süreç boyunca oğlunu hiç yalnız bırakmadıklarını ve nakil sonrasında oğlunun fiziksel ve psikolojik olarak çok daha iyi olduğunu belirtti. "Oğlum artık daha güçlü ve mutlu. Evlilik fikrini bile düşünmeye başladı" ifadelerini kullanan baba Şimşek, oğlunun artık normal bir yaşam sürdüğünü söyledi.