Çift terapisti mesleğinde çığır açtı. Ailesini kurtarmak isteyen kocasını onun koynuna sokuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çift terapisti mesleğinde çığır açtı. Ailesini kurtarmak isteyen kocasını onun koynuna sokuyor

ABD’nin Idaho Eyaleti’nde çift terapistliği yapan Olivia Bentley, mesleğine getirdiği eşi benzeri görülmemiş yaklaşımla kendinden söz ettiriyor.

Bentley, terapi seanslarının bir parçası olarak müşterileriyle ilişkiye giriyor. ABD yasalarına göre bu uygulama "evliliği kurtarmayı" amaçlıyorsa yasal kabul ediliyor, bunun diğer bir şartı da müşterilerin eşlerinin izniyle gerçekleşmesi.

Olivia Bentley, samimi yaşamlarını ve evlilik ilişkilerini geliştirmek isteyen çiftlere seans düzenleyerek geçimini sağlayan bir çift terapisti iken aldığı radikal bir kararla mesleğinde adeta çığır açtı.

Bentley verdiği bir demeçte yaklaşık 8 yıl önce bir danışanının kocasının yatakta nasıl davranması gerektiğini bilmemesinden dert yanıp onu “eğitmesi” yönünde kendisinden talepte bulunduğunu, bunun üzerine aklına “dahiyane bir fikrin” geldiğini söylüyor. Daha önce Nevada Eyaleti’nde yasal bir genelevde 15 yıl çalıştığını ve bu konuda “eşsiz bir tecrübeye” sahip olduğunu vurgulayan çift terapisti, kocalarından memnun olmayan onlarca kişinin “yuvasını kurtardığını” iddia ediyor.

Bentley, danışanlarına ayrıca duygusal destek sunuyor ve kendisi dahil olmadığı zamanlarda bile sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmeleri için rehberlik sağlıyor. Böylece evliliklerin iyileşmesine katkıda bulunduğunu savunuyor.

Danışanlarının çoğunun ekonomik açıdan üst sınıfa mensup olduğunu belirten Bentley, düz bir hesapla yıldı 500.000 dolar kazandığını söylüyor.

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