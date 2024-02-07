Çiftçi eylemleri Yunanistan'a sıçradı. Yol kapattılar

Kaynak: AA
Çiftçi eylemleri Yunanistan'a sıçradı. Yol kapattılar
Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 4 haftadır sürdürdüğü protestolar kapsamında ülke genelinde bazı yolları trafiğe kapattı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir grup çiftçinin, traktörleriyle Selanik-Edessa yolunu yaklaşık 2 saat trafiğe kapattığı belirtildi.

Yunan çiftçilerin, gün içinde traktörleriyle Kuzey Makedonya ve Bulgaristan sınırları dahil Mora ve Tesalya bölgelerinde de bazı yolları trafiğe kapatması bekleniyor.

Yunanistan genelindeki çiftçi temsilcileri, yaptıkları toplantıda, protestolarını devam ettirme kararı almıştı.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

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