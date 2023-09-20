Çiftçi günde 6 ton topluyor yiyen tadına doyamıyor. Coğrafi işaret tescili aldı

Van’ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen ve damak tadına hitap eden ‘Gevaş fasulyesi’ coğrafi işaret tescili aldı. "Günlük 5-6 ton fasulye çıkarıyoruz" diyen köy muhtarı "Diğer fasulyelere göre daha etli, sulu ve çok lezzetli" dedi.

KAYNAK: İHA
Çiftçi günde 6 ton topluyor yiyen tadına doyamıyor. Coğrafi işaret tescili aldı

İHA'nın haberine göre, Gevaş ilçesinde yetiştirilen taze tüketime uygun, kılçıksız, etli, sulu ve gevrek olmasıyla damakta eşsiz bir tat bırakan fasulye, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı.

İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan fasulye, Van Ticaret Borsası tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu sonunda onaylandı. Fasulyenin tescillenmesi Gevaşlı çiftçileri sevindirdi.

Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi Muhtarı Mehmet Reşit Öner, yıllardır Gevaş fasulyesi üretimi yaptıklarını belirtti. Zamanında bu fasulyenin tescillenmesi için çok uğraştıklarını ifade eden Muhtar Öner, “Gevaş fasulyesinin tescillendiğine dair haber aldık ve bundan memnuniyet duyduk" dedi.

"TADI ENFES"

Öner "Önümüzdeki süreçte fasulyemizin daha güzel yerlere gelmesini umuyoruz. Verimimizi artıracağız. Günlük 5-6 ton fasulye çıkarıyoruz. Ancak güzel bir suyumuz olsaydı günlük 20 ton civarında yeşil fasulye çıkardı. Bu vesileyle fasulyenin tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

İstanbul’dan tatil için memleketi Gevaş ilçesine geldiklerini ve dönerken yanlarında fasulye götürdüklerini dile getiren Suat Öner, “Gevaş ilçemiz fasulye yetiştiriciliğine uygun bir bölgedir. Buranın fasulyesi tat olarak daha güzeldir” diye konuştu.

Aslı Öner isimli vatandaş da Gevaş fasulyesinin diğer fasulyelere göre daha etli, kılçıkları küçük ve sulu olduğunu belirterek, “Yemekleri çok lezzetli oluyor. Tabii bu fasulyeyi kurutarak kışın da yiyebiliyoruz. Diğer taraftan konservesi yapılıyor” şeklinde konuştu.

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