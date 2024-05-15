Çiftçiler patlıcanı çöpe döktü. 'Hayvanlar yesin insanlar yemesin'

Uzun yıllardır tarım ülkesi olarak anılan Türkiye’de çiftçiler isyan ediyor. Geçtiğimiz günlerde ellerinde kalan patatesi satamadıkları için bir grup çiftçi isyan etmişti.

Şimdi ise patlıcan yetiştiricisi çiftçiler, yetiştirdikleri patlıcanların mor renkte olması nedeniyle satılmadığını, satın almak isteyenlerin ise patlıcana değerinden daha az rakam verdiğini belirterek elinde kalan 1 kamyon patlıcanı çöpe döktü.

“İNSANLAR YEMESİN HAYVANLAR YESİN”

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden çiftçiler, “İnsanlar yemesin, hayvanlar yesin” ifadelerini kullandı.

Kaydettikleri videoyu sosyal medyada bir hesaba atan çiftçiler, “Admin, çiftçi zor durumda, ağlıyor mal satılmıyor paylaşırsanız sevinirim. Beğenmiyorlar almamak için sırf 2 TL’ye 3 TL’ye düşsün diye. Pazarda çöp patlıcan 20 TL’ye şu malı ama halde alan yok. 3 TL’ye istiyorlar. Şu anda bizde çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye. Paylaşırsanız üst düzeyde yöneticiler görüp bu işe el atmaları lazım. Bi destek olun sesimizi duyurun” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan video sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlıcanı çöpe döken çiftçilere isyan ederken, bazı kullanıcılar ise çiftçilere hak verdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

NE OLMUŞTU?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz günlerde patates üreticileriyle bir araya gelerek çiftçilerin temel sorunlarına dikkat çekmişti.

Özellikle Niğde'de patates fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü, fakat İstanbul gibi büyük şehirlerde marketlerde veya pazarlarda 20 liranın altında patates bulunamadığını ifade eden Gürer, küçük üreticilerin büyük şirketlerin baskısı altında olduğunu belirtti. Büyük şirketlerin patates üretimine girdiğini ve sözleşmeli tarım yaptığını fakat üreticilerden ürün almadıklarını söyleyerek, bu durumun küçük çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti.