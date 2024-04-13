Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Kaynak: İHA
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Karaman'ın tarım alanlarının önemli bir bölümünü oluşturan Akçaşehir Beldesi'nde kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, yağmur duası için bir araya geldi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in de katıldığı yağmur duası etkinliğine Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı. Yağmur duasının ardından belde halkı tarafından kurulan bereket sofrasında yemek ikramı yapıldı.

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan ve davete icabet eden herkese teşekkürlerini sunan Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, yağmur duası etkinliği ve bereket sofrasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kuraklıkla mücadele eden bir dönemde birlik ve beraberlik içinde duaların edildiği bu etkinliğin önemine değinen Yeşildaş, halkın katılımı ve desteğinin büyük anlam taşıdığını vurguladı. Duaların kabul edilmesi ve bol yağışların bereket getirmesi temennisinde bulunan Yeşildaş, birlik ve beraberlikle dolu bir yıl geçirmeyi diledi.

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