Çiftçilere 26 milyon TL'lik ödeme. Ödemeler başladı

Eskişehir'de çiftçiler, toplamda 26 milyon 823 bin liralık destek ödemesi alacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Eylül itibariyle ‘Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği’ çerçevesinde, Eskişehirli çiftçilere 26 milyon 823 bin 914 TL destek ödemesi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Eskişehir'de bu haftaki destekleme ödemesi çerçevesinde toplamda 26 milyon 823 bin 914 TL tarımsal destekleme ödemesini 15 Eylül itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çerçevesinde 5 bin 325 üreticimize 26 milyon 823 bin 914 TL destekleme ödemesini yapmaya başladık. Haftalık dilimler halinde ödenen desteklemeler çerçevesinde her hafta en az bir destekleme kaleminden çiftçilerimize destekleme ödemesi yapacağız. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda da diğer destekleme ödemeleri çiftçilerimize ödenecek” dedi.

Yaptığı açıklamada 120 bin dönüm arazinin tarıma kazandırıldığını ifade eden Ender Muhammed Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu yıl mahsulümüz çok bol ve bereketli oldu. Makine-ekipman anlamında tarımda sanayi ürünlerinin veya mekanizasyon anlamında da daha yüksek teknoloji kullanımına devam ediyoruz. Bu anlamda İl Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız destekleri çerçevesinde kırsal kalkınma yatırımlarıyla çiftçilerimize makine-ekipmanda ve sulama yatırımlarında yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. Tarım, hayvancılık ve gıda bölümlerinden mezun olmuş lise, yüksekokul veya üniversite mezunlarımıza kişi başı 250 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 800 projemiz oldu. Bizim bu projelerimize de yüzde 50 hibe desteğiyle 193 milyon TL nakit ödeme desteği sağladık. Bunun dışında çiftçilerimize toplamda 3 buçuk milyar TL'lik hibe desteğimiz oldu. Bunun yanında tarım arazilerimizin, atıl arazilerimizin tarıma kazandırılması çerçevesinde de sadece son iki yılda uygulamış olduğumuz projelerle doğrudan çiftçimize hibe şeklinde tohum, fide, fidan verdik. Böylece 120 bin dönüm arazimizi tarıma kazandırmış olduk. Devletimiz her zaman çiftçisinin yanındadır. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çerçevesinde 5 bin 325 üreticimize yapılan 26 milyon 823 bin 914 Liralık ödeme, çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun.”