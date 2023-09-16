Çiftçilere 26 milyon TL'lik ödeme. Ödemeler başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü, 15 Eylül itibariyle ‘Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği’ çerçevesinde, Eskişehirli çiftçilere 26 milyon 823 bin 914 TL destek ödemesi yapılmaya başlandığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Çiftçilere 26 milyon TL'lik ödeme. Ödemeler başladı

Eskişehir'de çiftçiler, toplamda 26 milyon 823 bin liralık destek ödemesi alacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Eylül itibariyle ‘Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği’ çerçevesinde, Eskişehirli çiftçilere 26 milyon 823 bin 914 TL destek ödemesi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Eskişehir'de bu haftaki destekleme ödemesi çerçevesinde toplamda 26 milyon 823 bin 914 TL tarımsal destekleme ödemesini 15 Eylül itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çerçevesinde 5 bin 325 üreticimize 26 milyon 823 bin 914 TL destekleme ödemesini yapmaya başladık. Haftalık dilimler halinde ödenen desteklemeler çerçevesinde her hafta en az bir destekleme kaleminden çiftçilerimize destekleme ödemesi yapacağız. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda da diğer destekleme ödemeleri çiftçilerimize ödenecek” dedi.

Yaptığı açıklamada 120 bin dönüm arazinin tarıma kazandırıldığını ifade eden Ender Muhammed Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu yıl mahsulümüz çok bol ve bereketli oldu. Makine-ekipman anlamında tarımda sanayi ürünlerinin veya mekanizasyon anlamında da daha yüksek teknoloji kullanımına devam ediyoruz. Bu anlamda İl Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız destekleri çerçevesinde kırsal kalkınma yatırımlarıyla çiftçilerimize makine-ekipmanda ve sulama yatırımlarında yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. Tarım, hayvancılık ve gıda bölümlerinden mezun olmuş lise, yüksekokul veya üniversite mezunlarımıza kişi başı 250 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 800 projemiz oldu. Bizim bu projelerimize de yüzde 50 hibe desteğiyle 193 milyon TL nakit ödeme desteği sağladık. Bunun dışında çiftçilerimize toplamda 3 buçuk milyar TL'lik hibe desteğimiz oldu. Bunun yanında tarım arazilerimizin, atıl arazilerimizin tarıma kazandırılması çerçevesinde de sadece son iki yılda uygulamış olduğumuz projelerle doğrudan çiftçimize hibe şeklinde tohum, fide, fidan verdik. Böylece 120 bin dönüm arazimizi tarıma kazandırmış olduk. Devletimiz her zaman çiftçisinin yanındadır. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çerçevesinde 5 bin 325 üreticimize yapılan 26 milyon 823 bin 914 Liralık ödeme, çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun.”

aw031766-01.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti Magazin
Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti
Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı Güncel
Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli Güncel
Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli
Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu Güncel
Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu
Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı Güncel
Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı Siyaset
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı
Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor Sağlık
Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor