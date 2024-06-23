Çiftçinin isyanı Türkiye'nin özeti: 40 senemi verdim hala oturacak evim yok

Türkiye’de yıllardan beri kendilerine hak ettikleri değeri verilmeyen grupların başında çiftçiler yer alıyor. Üretimleri ile ülkenin ana omurgalarından olan çiftçiler artık sadece karın tokluğuna üretim yapabiliyorlar.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sebze üreticilerin sorunlarını dinledi. Bir kadın üretici çiftçiliğe 40 yılını verdiğini fakat karınlarını zor doyurduklarını ifade ederek:

“Karnımızı zor doyuruyoruz, çalışıyoruz; çoluk çocuk, karı koca burada işçi gibi çalışıyoruz ama anca ekmeğimize yetiyor. İşçi ücretleri arttı, mazot arttı, gübre ve ilaç fiyatları arttı” ifadelerini kullandı.

“40 SENEDİR BİR EV ALAMADIM”

Kadın üretici fasulye maliyetinin en az 60-70 lira olması gerektiğini belirterek bu işe 40 yılını verdiğini ama sonucunda halen oturacak bir evlerinin olmadığını şu sözler ile açıkladı:

“En az 60-70 TL. İki üç kişi bu işle uğraşıyor, yevmiyeleri 700 TL, yeme içme her şey bana ait. Sadece yevmiyeleri 700 TL. Tarlamız var, yapacak başka işimiz yok, mecburen çalışıyoruz. Doğduğumuzdan beri toprakla uğraşıyoruz. 40 senemi verdim, hala oturacak evim yok”

“SEBZECİLİK KAZANDIRMIYOR”

Kadın üretici çocuğunu okutmak için kadın işi de erkek işi de yaptığını ancak sonucunda 6 yıldır çocuğunun boşta olduğunu, 30 yaşındaki çocuğunun işi, evi ve evliliğinin olmadığını ifade etti. Üretici kadın sebzecilikte en çok parasının tarım ilaç masraflarına gittiğini söylerken, yıllar önce kullandıkları tohumlarda sorun yokken artık tohumların daha çiçek oluşmadan kurtlandığını söyledi. Üreticilerin bundan dolayı ilaç masraflarının arttığını ve üretim maliyetlerinin arttığını belirtti.