Çifte cinayetin katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Fatih Yedikule Mahallesi'nde 26 Mayıs günü meydana gelen olayda, Doğukan Uğur., 2 yıl önce evlendiği 24 yaşındaki Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua’yla bir tartışma yaşamış ve Zahra Nojioua’nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Uğur, aynı akşam Fatih Topkapı Mahallesi'nde eşi ile kendisini tanıştıran 59 yaşındaki Zohır Benferchiche'yi de çalıştığı camide bıçaklayarak öldürmüştü.

ZANLI YAKALANDI

Çifte cinayetin sonrasında polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucunda, katil zanlısı bugün Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Trabzon’dan İstanbul’a getirilen ve 2 sabıka kaydı olduğu belirtilen şahıs, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.