Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2’si tutuklandı

Kaynak: İHA
Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2’si tutuklandı
Kastamonu'da, çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üretip satan şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon sonucunda E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

U.İ. ve E.A. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. isimli iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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