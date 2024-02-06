Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu

Van'ın Özalp ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Seydiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, gece saatlerinde bir eve çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yoğun bir çalışma yürüttü.

6 saat süren mücadelenin ardından eve ulaşan ekiplere Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut da eşlik etti. Çalışmaları yerinden takip eden Kaymakam Bulut, çığ altında kalmaktan son anda kurtulan Aysel İzgi ve çocuklarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini sundu.

"KIŞIN ÇIĞ, YAZIN DA KAYA PARÇALARI DÜŞÜYOR"



Sahur yapmak için hazırlık yaptığı esnada olayın yaşandığını ve büyük bir gürültü duyduğunu aktaran Aysel İzgi, "Gece saat 23.30'da ben sahur için hazırlık yapıyordum. Kızım bağırdı anne evimiz yıkılıyor diye. Kızımın çığlığı ile yerimden fırladım ve can havliyle oğlumu da alıp dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda çığın evin içerisine girdiğini gördüm. Şu an çok mağdurum ve gidecek yerimiz yok. Gece komşumuz bizi misafir etti. Borcumuz olduğu için eşim gurbette çalışıyor. Kışın çığ yazın da kaya parçaları düşüyor. Can güvenliğimiz yok ve evde şu an oturulamıyor" ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de evde hasar tespit çalışması başlattı.