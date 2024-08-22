Çiğ köfte dürüm fiyatı şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çiğ köfte dürüm fiyatı şaşırttı

Çiğ köftenin fiyatı enflasyonla aldı başını gidiyor. Dürüm çiğ köfte alan vatandaş ödediği paraya isyan etti. Bununda videosunu çekip, paylaştı.

Enflasyon yokmuş gibi davrananlar ve bunun yanında hayatın gerçekleriyle karşılaşanlar...Bir çiğ köfte yaptıran vatandaş, ödediği paraya isyan etti. 90 liraya çiğ köfte dürüm yiyince, görüntü çeken vatandaş o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. 100 lira para verdiğini, para üstü olarak 10 lira aldığını anlatan "Çiğ Köfte Dürümzedesi" vatandaş nasıl isyan etti.

Vatandaş o paylaşımda şunları söyledi:

-100 lira verdim

-10 lira para üstü aldım. Neymiş çiğ köfte 90 lira şu dürüm.

-Ya şu 90 lira ya. Bu nedir

Vatandaş bu nedir diye sordu. Cevap gerçek enflasyon

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