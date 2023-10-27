Çiğ köfteden zehirlenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiğ köfte siparişi vermişler

Olay, dün akşam Kozan Fen Lisesi’nde yaşandı. Okulda eğitim gören 14 öğrenci, dışarıdan çiğ köfte ile ayran siparişi verdi. Öğrenciler, yedikleri çiğ köfte ve içtikleri ayranın ardından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındılar

Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öğrenciler, tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. Çiğ köfte ve ayrandan numune alındığı bildirildi. Numunelerin laboratuvara gönderildiği ve sonucun beklendiği kaydedildi.