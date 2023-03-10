10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çığ riski yol kapattırdı

Van'da çığ riski nedeniyle 42 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu 1 haftalık çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:33
Takip Et

Çığ riski yol kapattırdı

Çığ riski yol kapattırdı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ facialarında 42 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatandaşın yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray karayolu, bu yıl da çığ riski nedeniyle 42 gün önce ulaşıma kapatıldı. 

Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, yaklaşık 42 gündür kapalı kalan karayolunu açmak için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. 

Havaların ısınmasıyla ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak tek şeritten yolu ulaşıma açtı. Yol çığ riski nedeni ile sabah 07.00 ile öğlen 14.00 saatleri arasında açık tutuluyor.

Yolun kapalı olduğu süre içerisinde Van’a ulaşım Bitlis’in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyordu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
6
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
7
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.