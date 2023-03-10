Çığ riski yol kapattırdı

İHA'nın haberine göre, 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ facialarında 42 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatandaşın yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray karayolu, bu yıl da çığ riski nedeniyle 42 gün önce ulaşıma kapatıldı.

Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, yaklaşık 42 gündür kapalı kalan karayolunu açmak için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak tek şeritten yolu ulaşıma açtı. Yol çığ riski nedeni ile sabah 07.00 ile öğlen 14.00 saatleri arasında açık tutuluyor.

Yolun kapalı olduğu süre içerisinde Van’a ulaşım Bitlis’in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyordu.