Çiğ süt üreticilerine 5 yılda 19,1 milyar lira destek

“1 Haziran Dünya Süt Günü” dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de çiğ süt üretimi geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona ulaştı.

Bu üretimin yüzde 93,6’sı inek, yüzde 4’ü koyun, yüzde 2,1’i keçi ve yüzde 0,3’ü manda sütünden oluştu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 1 milyon 15 bin 647 tona yükseldi. Ocak-mart döneminde ise bu miktar, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 1,4 artışla 2 milyon 854 bin 383 ton oldu.

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Süt işletmelerince üretilen içme sütü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 148 bin 525 ton olarak kaydedildi. Ocak-mart döneminde içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 431 bin 927 tona ulaştı.

Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 10’uncu, Avrupa’da ise 3’üncü sırada bulunuyor.

Ülkede süt ve süt ürünleri tüketimi, kişi başına yıllık yaklaşık 263 litre olarak hesaplandı.

VERİMLİLİK ODAKLI ÜRETİM ÖN PLANDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin girdi maliyetlerini desteklemek ve üretimin sürekliliğini sağlamak için çiğ süt desteklerini sürdürüyor.

Bu yıl başlayan yeni destekleme modeliyle, temel desteklerin yanı sıra yönlendirici ve verimliliğe odaklanan başlıklar öne çıkıyor. Böylece, kaliteli çiğ süt üretiminin artırılması, spekülatif piyasa hareketlerinin önlenmesi, hayvancılık işletmelerinin gençleştirilmesi, kadınların üretimde aktif rol alması ve belirlenen bölgelerde üretim planlamasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, hayvancılık işletmeleri içinde önemli bir yere sahip aile işletmeleri, kadın, genç ve kalite kriterlerini karşılayan üreticiler ile ari işletmelere ek destek primi sağlıyor.

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Bu kapsamda, 2020’de üreticilere 2 milyar 229 milyon 750 bin lira çiğ süt desteği ödendi. Bu miktar, 2021’de 2 milyar 337 milyon 150 bin lira, 2022’de 4 milyar 746 milyon 602 bin lira ve 2023’te 4 milyar 258 milyon 355 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üreticilere 5 milyar 517 milyon 772 bin lira destek ödemesi yapılırken, 2020-2024 döneminde toplam destek tutarı 19 milyar 89 milyon 629 bin lira olarak kaydedildi.