Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ramazan Süzen
Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot
Emziren annenin sütünü artıran ve karaciğer yağlanmasının önünü kesen deve dikeninin faydaları dikkat çekti.

Doğanın sunduğu mucizelerden biri de deve dikeni. Bu bitki, çay olarak demlendiğinde pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

Deve dikeni, kolesterolü düşürmekten karaciğeri korumaya kadar birçok fayda sağlıyor.

Ayrıca kenger otu, sütlü kengel veya Meryem ana dikeni gibi isimlerle de tanınıyor.

Deve dikeni çayı, yağların okside olmasını engelliyor ve kalp sağlığını destekliyor. İçinde Omega-3 ve diğer yararlı yağ asitleri bulunuyor.

Emziren anneler için de süt artırıcı bir etkiye sahip. Karaciğer yağlanmasını önleyerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.

Alkolün cilde verdiği zararı azaltarak kırışıklıkları gideriyor. Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak hareketlerini kolaylaştırıyor.

Vücuttaki toksinleri atarak temizlik sağlıyor. Antioksidan özelliği sayesinde kanser hücrelerine karşı savaşıyor ve akneyi önleyerek cildi güzelleştiriyor.

Kilo vermek isteyenler için de ideal bir yardımcı.

Deve dikeni çayı, aktarlardan kolaylıkla temin edilebiliyor ve demlenerek tüketiliyor.

Son Haberler
Havada bir anda ateş topu görüldü. Uzmanlar bile dondu kaldı Dünya
Havada bir anda ateş topu görüldü. Uzmanlar bile dondu kaldı
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor Ekonomi
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı Spor
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı
Fırsatçılara gün doğdu. Megadeth ve Scorpions gruplarının konser biletleri karaborsaya düştü Gündem
Fırsatçılara gün doğdu. Megadeth ve Scorpions gruplarının konser biletleri karaborsaya düştü
Yapılmayan zammı Meclis'e taşıdılar topu Erdoğan'a attılar. Yandaş gazete duyurdu günahı onların boynuna Ekonomi
Yapılmayan zammı Meclis'e taşıdılar topu Erdoğan'a attılar. Yandaş gazete duyurdu günahı onların boynuna