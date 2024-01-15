Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot

Doğanın sunduğu mucizelerden biri de deve dikeni. Bu bitki, çay olarak demlendiğinde pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

Deve dikeni, kolesterolü düşürmekten karaciğeri korumaya kadar birçok fayda sağlıyor.

Ayrıca kenger otu, sütlü kengel veya Meryem ana dikeni gibi isimlerle de tanınıyor.

Deve dikeni çayı, yağların okside olmasını engelliyor ve kalp sağlığını destekliyor. İçinde Omega-3 ve diğer yararlı yağ asitleri bulunuyor.

Emziren anneler için de süt artırıcı bir etkiye sahip. Karaciğer yağlanmasını önleyerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.

Alkolün cilde verdiği zararı azaltarak kırışıklıkları gideriyor. Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak hareketlerini kolaylaştırıyor.

Vücuttaki toksinleri atarak temizlik sağlıyor. Antioksidan özelliği sayesinde kanser hücrelerine karşı savaşıyor ve akneyi önleyerek cildi güzelleştiriyor.

Kilo vermek isteyenler için de ideal bir yardımcı.

Deve dikeni çayı, aktarlardan kolaylıkla temin edilebiliyor ve demlenerek tüketiliyor.