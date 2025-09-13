Cihat Yaycı’dan İsrail’e sert mesaj: Türkiye'ye saldıran çok ağır bedel öder! Hedefte Türkiye mi var?

Emekli Amiral Cihat Yaycı, İsrail’in doğrudan Türkiye ile savaşamayacağını kabul ettiğini ve bu nedenle PKK/YPG gibi vekil güçleri devreye soktuğunu öne sürdü. “Türkle dalaşmayacaksın, Türk'ün en mahir olduğu, en iyi bildiği iş savaştır. Şu anda savaş tecrübemiz müthiş, Türk Silahlı Kuvvetleri yaşayan, savaşan en iyi ordudur” dedi.

Yaycı, Türkiye’nin Suriye’deki terör yapılanmasına karşı daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, “Yılanın başını küçükken ezmeliyiz. Geciktikçe zemin kaybediyoruz” ifadelerini kullandı. KKTC’deki savunma sistemlerinden Suriye sınırına kadar her noktada teyakkuz çağrısı yapan Yaycı, “Bu iş Büyük İsrail Projesi’ne hizmet ediyor. 22 ilimiz hedefte” diyerek uyarıda bulundu.

Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!

Türkiye’nin savunma gücüne güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Yaycı, yerli füze sistemlerinin menzilini hatırlatarak “Cenk Füzesi 1000 km, Gezgin 800 km, Tayfun 600 km. İsrail’in tamamı menzilimizde. Bizim menzil sorunumuz yok” dedi.

Yaycı, Türkiye’nin askeri kapasitesine dikkat çekerek, “Bu milletin yarısı erkek, çocuklar hariç 32,5 milyon asker çıkar bu topraklardan. Biz başka milletlere benzemeyiz. Türk’le dalaşanın sonu hüsrandır” dedi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı kurduğu sözde koalisyona da tepki gösteren Yaycı, “Ne yaparlarsa yapsınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri savaşan en iyi ordudur. İlk yumruğu atan kazanmaz, son sözü Türkiye söyler” ifadelerini kullandı.

Emekli Amiral Cihat Yaycı şöyle konuştu:

Ortalık acayip bir ateş içerisinde ve İsrail Savunma Bakanlığı Türkiye ile doğrudan savaşa giremeyeceklerini, girmeleri durumunda uzun süre de sürdüremeyeceklerini kabul ediyor, ki öyledir. O zaman ''biz vekil güçlerimizi kullanalım, PKK/YPG'yi kullanalım'' diyor. İsrail Savunma Bakanlığı söylüyor. Yetkilileri söylüyor, bu gazetelere yansıdı. Aynen böyle, ''sözde fesedilen PKK var, onun binlerce savaşçı YPG bölgesine geçti'' diyorlar. Teröristler için böyle diyorlar. Türkiye'nin gerçekten bir kere bu Suriye'deki yapıya kesinlikle müsaade etmemesi lazım. Onlar yılanın başı küçükken diyor ya şimdi, biz bu yılanın başını ezmeliyiz. Bakın çok geç olur. Durdukça geciktik, zaman kaybettik. Durdukça zemin kaybettik. Suriye Milli Ordusu şu anda dağılmış vaziyette. Nereye gitti bizim Özgür Suriye Ordusu dediğimiz yapı? Merkezi hükümete katıldı. Neredeler şimdi? Nasıl toplayacağız, nasıl kumanda edeceğiz, nasıl olacak bu işler? Onun için çok dikkatli olmak lazım. KKTC'ye çok dikkat etmek lazım. Buradaki hava savunma sistemlerinin konulmasına çok dikkat etmek lazım. Suriye'deki yapılanmaya çok çok dikkat etmek lazım. Türkiye NATO üyesidir, saldıramazdır -ki saldıramaması lazım- ama bunun altını çürütüyorlar. Onu söyleyeyim.

CHP’li isim ‘mutlak butlan’ yol haritasını açıkladı! Planı canlı yayında tek tek anlattı

TÜRKİYE İLE DALAŞIRSAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDERSİN

Türkiye’nin çok dikkatli olması lazım. Özellikle bu içimizdeki teröristlere, vekil savaşçılarımız dedikleri, vekil gücümüz dedikleri PKK/YPG'ye çok dikkat etmek lazım. Bu iş çok net bir şekilde Büyük İsrail Projesine gidiyor. Büyük İsrail Projesinde de 22 ilimiz bizim Büyük İsrail'in içerisinde, bu bölge aynı zamanda sözde PKK'nın kendi bölgesi olarak kabul ettiği alan. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ama rahat olsun halkımız. Bir kere onu söyleyelim, Türkiye’nin savunma sanayisi ve füze gücü rahat olsun. Türkiye hiç kimseye benzemez. Türkiye ile dalaşırsan çok ağır bedel ödersin. Bir kere vurursun, vurabilirsin ama vurdun mu gerisini getiremezsin. Sen bana bir tane fiske atarsın. Ben seni balyozla ezerim. Türkiye öyle bir devlettir. Türkiye, tekrar söylüyorum, ne gariban Filistin halkına benzer ne ordusu olmayan Suriye, ne doğru düzgün ordusu olmayan Irak, ne de ne olduğu belli olmayan İran'a benzer, ne Ürdün'e benzer, ne Yemen'e benzer. Geldi Yemen'e de saldırdı aynı günlerde. Katar'a saldırıyor, Yemen'e saldırıyor, İran'a saldırıyor, Suriye'ye saldırıyor, Irak'a saldırıyor. Her tarafa...

ECELİNE SUSAMIŞ BUNLAR

Gerçekten eceline susamış bunlar. Bu çılgınlıkla Türkiye'ye saldırdıkları an, Türkiye bunları mahveder. Çünkü, biz öylesine benzemeyiz. Allah'tan yerli ve milli savunma sanayi hamlemiz var da burada biraz kendimizi güvende hissediyoruz ki, güvende hissetmeliyiz. Bizim menzil sorunumuz yok. Bunu herkes bilsin, Cenk Füzesi 1000 km menzilli, İsrail'in tümünü alıyor; ki 3.000 km 'ye çıktığı söyleniyor. Gezgin Füzesi hemen ardında 800 km, sonra Tayfun Füzesi bu da 600 km, sonra bizim S400'ler var. Hava savunma sistemi o da 400 km, yine bizim Bora füzelerimiz var. Atmaca füzelerimiz var. Füzelerimiz zaten ziyadesiyle buraların hepsini kapsıyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YAŞAYAN, SAVAŞAN EN İYİ ORDUDUR

Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetimi ve İsrail, bölgede Türkiye'ye karşı güya bir koalisyon oluşturuyorlar. Ne oluştururlarsa oluşturuştursunlar. Biz asker milletiz, Türk’le dalaşmayacaksın. Doğuluydu, batılıydı, kuzeyliydi, güneyliydi... Allah muhafaza İsrail gibi birisiyle çatışmaya girme durumunda 85 milyonuz, bunun 42,5'u erkek, inan telef olmadan, fire vermeden 42,5 milyon; bunun da 10 milyonunu çıkart, çocuk olduğunu düşünelim, 32,5 milyon asker çıkar bu memleketten ve biz buraya şuradan aşağıya 32,5 milyon bir akmaya başlarsak ortada İsrail falan kalmaz. 32,5 milyon akmaya başlarsa ki akar. Türkle dalaşmayacaksın. Türk'ün en mahir olduğu, en iyi bildiği iş savaştır. Şu anda savaş tecrübemiz müthiş, Türk Silahlı Kuvvetleri yaşayan, savaşan en iyi ordudur.

Tekrar şunu söylüyorum. Türkiye'ye saldıran çok ağır bedel öder. İlk yumruğu atmak demek maçı kazanmak demek değildir. Maçı kazanan kesinlikle Türkiye olur. Yani şöyle; eceline susamış olan her tarafa saldırır. Eceline susadıysan o ayrı bir mesele ama Türk milleti ordu millettir. Hiç kimse unutmasın bunu. 32,5 milyon akar, öyle bilmem şu etnik kökenli, bu etnik kökenli falan kalmaz. Herkes kenetlenir. Hele hele konu İsrail olunca herkes tereddütsüz cepheye gider. Biz başka millete benzemeyiz. Onu bilsinler.