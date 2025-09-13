CHP’li isim ‘mutlak butlan’ yol haritasını açıkladı! Planı canlı yayında tek tek anlattı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 15 Eylül’de görülecek olan “mutlak butlan” davası öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin olası senaryolara karşı hazırladığı yol haritasını anlattı. Hem hukukçu hem de CHP’li kimliğiyle konuşan Akdoğan, davanın içinin “boş” olduğunu savunarak, “Pazartesi günü hiçbir şey olmayacak” dedi.

Akdoğan, davanın siyasi bir müdahale olduğunu belirterek, yargının iktidarın aparatı haline geldiğini ifade etti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a yönelik tutuklama talebini de bu bağlamda değerlendiren Akdoğan, “Hukuk normal şartlarda işlemiyor, bu artık defalarca kanıtlandı” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdogan

Olası bir “mutlak butlan” kararıyla CHP’ye kayyum atanması durumunda yapacaklarını da açıklayan Akdoğan, “CHP’liler olarak genel merkezi terk etmeyeceğiz. 6 gün boyunca binada kalacağız. Çünkü 6 gün sonra kurultayımız var ve delegeler bu kararı aldı” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Ben hem bir Cumhuriyet Halk Partiliyim hem de bir hukukçuyum. Cumhuriyet Halk Partili kimliğimle de, hukukçu kimliğimle de pazartesi günü hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani ne olacak pazartesi günü? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mutlak butlan davasının içinin bomboş olduğu ortada. Artık bazı kelimeler çok kullanıldı ama yorulmuş olsa da çok kullanılmış olsa da önemini yitirmiyor. Yani yargının bir aparat gibi kullanılıyor olması mesela değil mi? Bunun çok söylenmiş olması bir daha söylememesini gerektirmiyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la ilgili bir tutuklama istemi oldu. Sayın Şahan, sadece kent uzlaşısından cezaevindeydi. Türkiye'nin içinden geçtiği durum, çözüm ve kardeşlik komisyonu vesaire nedeniyle Ahmet Özel'in de tahliye yani tutuksuz yargılanıyor olması nedeniyle bu davada çok belli ki Resul Emrah şu anda cezaevinden çıkacaktı. Şimdi savcılık tutuklanmasını talep ediyor. Çünkü olur da kent uzlaşısından serbest bırakmak zorunda kalırsak diğer arkadaşlarımızda olduğu gibi hemen bir mali yönden bir kara çalalım. Resul Emrah Şahan 6 aydır cezaevinde 6 aydır İBB soruşturmasıyla ilgili, mali yönle alakalı olarak kendisiyle ilgili herhangi bir söz söylenmemişken Devlet Bahçeli'nin kent uzlaşısından cezaevinde olanlarla ilgili veya tam ifadeyle söyleyelim kaygılamalarıyla ilgili Ahmet Özer'le ilgili Ahmet Türk'le ilgili söylediklerinden sonra savcının ifadesini alması Türkiye'de o normal şartlar altında hukukun ilerlemediğinin bugün de kanıtı oldu. Türkiye'de hukukun normal şartlar altında ilerlemediği, hukukun bir aparat olarak kullanıldığı bir günde birkaç sefer kanıtlanarak ortaya çıkıyor.

Resul Emrah Şahan

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİNİ TERK ETMEYECEĞİZ

Şimdi hukukun bir aparat olarak kullanıldığı, iktidarın bir maşası olarak kullanıldığı izleniminin yaratıldığı bir ortamda pazartesi günü ile ilgili siz bana hukukçu kimliğimle, CHP'li kimliğimle soru sorarsanız benim vereceğim cevap başkadır. Biraz önce dikkatini çektiğim unsurları masaya yatırarak soru sorarsanız orada biraz daha kafam bulanabilir. Biraz daha sis olabilir. Her şeye rağmen ben en başından beri genel başkanımızın kanaatine katılıyorum. Yani sonuç odaklı değil süreç odaklı bir durum olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmak için yapılan şeyler olduğunu görüyoruz. Peki, eğer istemediğimiz gibi bir şey olursa yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararı verilir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayyum atanırsa ne olur? Bir, biz Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini ne olursa olsun, kim olursa olsun, hangi koşul doğarsa doğsun Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini terk etmeyiz. Kaç gün terk etmeyeceğiz? Bu direnişiniz ne kadar sürecek diye sorarsanız ona da söyleyeyim. Toplamda 6 gün. Biz o binada çok zamanlar geçirdik. Gençlik kollarında gençlik dönemlerimizi o binalarda geçirdik. Cumhuriyet Halk Partililer o binanın içerisinden 6 gün boyunca çıkmaz. Çünkü 6 gün sonra kurultayımız yapılacak. Yani istemediğimiz gibi bir bu arada 6 gün sonra kurultayımız yapılacak sözünü söylemem bir şeyleri kabulleniyor olmam anlamına gelmez. En kötü istemediğimiz, beklemediğimiz, olmaması gerektiğini düşündüğümüz bir sonuç çıkarsa dahi 6 gün boyunca biz o genel merkezi terk etmeyiz. 6 gün sonra yeri belli olan, saati belli olan Ankara'da, Yeni Mahalle’de, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kurultayımızda parti yeni genel başkanını seçer ve en istenmedik ihtimalde dahi partinin kayyumla karşı karşıya kalması 6 gün sürer. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi delegesi bakın burası çok önemli. Buranın altını çizmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi kurultay kararı almıştır. Bu kurultay kararını Merkez Yönetim Kurulu almamıştır. Parti meclisi almamıştır. Genel başkan almamıştır. Bu kurultay kararını alan CHP'nin kurultay delegeleridir. Şimdi pazartesi günü istemediğimiz bir sonuç çıkmadı ve Sayın Özgür Özel CHP'nin genel başkanlığına devam ediyor. CHP'nin MYK'sı veya genel başkanı herhangi bir yetkili kurulu ya tehlike geçti arkadaşlar biz bu kurultayı yapmasak da olur diyemez. Yani her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki pazar günü o kurultayı yapılacaktır. Çünkü kurultayın talebini partinin sahibi olan delegeler almıştır.