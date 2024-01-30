Çıkan kavgada darp edilen kadın baygınlık geçirdi

Kağıthane’nin Cendere Caddesi’nde meydana gelen olayda, yanında bir kadın olan kişi, taksiciyle tartışmaya başladı. Yolcu alma sebebiyle çıktığı iletilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve adam, taksiciye kafa attı.

Taraflar, tekme tokat kavga ederken yere düştü ve birbirlerine vurmaya devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken taksiciden taraf olan bir şahıs kadına tokat attı.

Kadın kavgaya engel olmaya çalıştı fakat başaramadı. Darp edilen kadın, baygınlık geçirirken yaşanan kavga, güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.