Çıkmadığı Çatı Kalmadı! 231’inci kez teşebbüs etti

Kaynak: İHA
Çıkmadığı Çatı Kalmadı! 231’inci kez teşebbüs etti

Türkiye’nin çeşitli illerinde çatıya çıkarak intihar teşebbüs eden kişi yetkilileri bir kez daha alarma geçirdi. Geçtiğimiz hafta Gazipaşa’da bir binanın çatısına çıkan H.İ isimli kişi 231’nci intihar teşebbüs için Alanya’daki bir binanın çatısına çıktı.

Olay, 10.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi ÖzMüftüoğlu Sokağı'nda bulunun 9 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan İ. (33) isimli şahıs inşaatı tamamlanmış binanın çatı katına çıktı. Elinde bıçak bulunan Hasan İ.'nin kendisine zarar vereceğini düşünen mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlamasına karşı binanın altına kurtarma minderi açtı.

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Polis ekipleri çatıdaki Hasan İ.'yi kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda Hasan İ., polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirdi. Hasan İ. önce sağlık ekiplerinin rutin kontrolünden geçti, sonra ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

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231'İNCİ TEŞEBBÜS

Hasan İ.'nin Türkiye'nin birçok şehrinde çeşitli bahanelerle çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğu, 5 gün önce de Gazipaşa'da diş tedavisi yapılmadığı gerekçesiyle yine çatıya çıkarak intihar girişimde bulunduğu ve son girişimiyle birlikte bu sayının 231 olduğu öğrenildi.

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