Cildi pas parlak yapıyor. Çilleri ve lekeleri böyle geçiriyor. İşte mucize

Erhan Songür
Cildi pas parlak yapıyor. Çilleri ve lekeleri böyle geçiriyor. İşte mucize
Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olan ve su bal ile macun yapılarak çilleri ve lekeleri geçirmesiyle sarısabır ağacı dikkat çekti.

Doğal ürünler, sağlığa olan katkılarıyla geniş çapta tanınmakta ve bu yüzden sıkça tercih edilmektedir.

Bu ürünler içinde öne çıkan sarısabır ağacı, cilt sağlığına faydalarıyla bilinir; cildi canlandırıcı etkisi ve su ya da bal ile hazırlanan macun formunda çil ve leke tedavisinde kullanımıyla popülerdir.

Sarısabır Ağacı Tanımı:

Uzun yıllar boyunca varlığını koruyan ve ikiçenekliler sınıfına dahil olan bu ağaç türü, Thymelaeaceae familyasına mensuptur. Armut şeklinde meyveleri ve karakteristik keskin kokusuyla dikkat çeker; bu koku özellikle gövde ve dallarda yoğundur ve ağaca has bir odunsu aroma barındırır.

Sağlık Faydaları:

İçecek olarak tüketildiğinde;

Zehirlenmelere karşı etkili bir antidottur,

Menstrüel siklusu düzenler,

Diüretik etkisiyle idrar arttırıcıdır,

Kalın bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır ve doğal bir laksatif görevi görür,

Analjezik özellikleriyle ağrıları hafifletir,

İmmün sistemini destekler,

Tütsü olarak kullanıldığında;

Depresyon, stres ve yorgunlukla mücadelede yardımcı olur, meditasyon sırasında rahatlatıcı bir atmosfer sağlar,

Dikkat ve konsantrasyonu artırır, sakinlik hissi verir,

Mukolitik etkisiyle balgam söktürücüdür ve kokusu solunum yolu hastalıklarına iyi gelir,

Kokusuyla vücuttaki bakteri ve toksinleri uzaklaştırır,

Cilde uygulandığında;

Cildin parlak ve canlı görünmesine katkıda bulunur,

Su veya bal ile hazırlanan macun formuyla cilt lekelerini ve çilleri azaltır.

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