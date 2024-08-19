Çıldır Gölü yemyeşil oldu

Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış, göllerde dipte biriken mavi-yeşil algleri yüzeye çıkarırken, bu duruma bir örnek Çıldır Gölü'nde yaşandı.

Göldeki alg patlamasını görüntüleyen vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığını ve su azaldıkça renginin de yeşile döndüğünü ifade ederken, iklim değişikliğinin neden olduğu bu gelişmenin gölde yürütülen turizm faaliyetlerinin sekteye uğratmasından endişe duyuluyor.

Çıldır Gölü’nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başlarken, bölgeyi ziyaret eden turistler yeşil renkte olan gölü görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Küçük çocuklar yeşil renge boyanan gölün tadını çıkarıyor.