Rengi, tadı ve kokusuyla sevilen yaz meyvelerinden olan çilek içeriğinde K,C ve B vitaminleri bulunur. Çileğin sağlığa pek çok faydası bulunur. Peki, çileğin faydaları neler? Çilek neye iyi gelir?

Çilek gülgiller ailesi içinde bulunan, yirmiden fazla türü olan bir bitkidir. Bu türler arasından en çok bilinen ve yaygın olarak tüketilen bahçe çileğidir. İçerisinde bol miktarda kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitamini bulunduran çilek; kısa zamanda meyve vermesi, çoğaltılmasının kolay olması yönünden yetiştiriciliği avantajlı olan bir meyvedir.

ÇİLEĞİN FAYDALARI NELER?

- Çilek kanı temizlemeye yardımcı olur.

- Çileğin insanlar üzerinde sakinleştirici etkisi vardır. Stresin azalmasında yardımcı olur.

- Diş eti sağlığı için faydalıdır. Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.

- Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

- Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

- Çilek çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Tüketimi ile bağışıklık sistemi kuvvetlenir.

- Sindirim sisteminin düzene girmesine ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Bağırsaklarda meydana gelen kurtların dökülmesinde etkilidir.

- Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler vardır. Cildi nemlendirerek temizlemeye yardımcı olur.

- İdrar söktürücü bir yapıya sahiptir.