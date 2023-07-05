Şerbetçi otu uykusuzluğa böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Uykusuzluğa iyi gelen şerbetçi otunun faydaları dikkat çekti. Şerbetçi otuyla ilgili detaylar…

UYKUSUZLUĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Şerbetçi otu; Sinir ve stres gibi nedenlere bağlı uykusuzluk sorunun giderilmesine yardımcı oluyor.

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır derseniz, 1 su bardağı kaynar suya yaklaşık 1 tatlı kaşığı (silme) kadar kuru şerbetçi otu atıp 5 dakika demlemeniz yeterli. Keskin kokusu nedeniyle su ılıdıktan sonra dilerseniz içine bal da ekleyebiliyorsunuz. Hormonlar üzerinde ciddi etkileri bulunduğundan günde 1 bardaktan fazlasını içmemeniz ve düzenli olarak 1 ay kadar kullandıktan sonra mutlaka kullanmaya ara vermeniz gerekiyor.

Göğüs büyütme etkisinden faydalanmak isteyenlerse onu daha çok harici olarak kullanıyor. Yani, tıpkı çayını demler gibi şerbetçi otunu kaynar suyun içinde dinlendiriyor ve ardından mutfak robotundan geçirip aynı miktarda bir yağsız kremle karıştırıyor ve göğüs bölgesine uyguluyor. 4-5 saat bu şekilde beklettikten sonra yıkıyor. Ancak bu yöntem, henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil, bizden söylemesi.