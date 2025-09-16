Cilt hastalıklarını tuş ediyor! Kansere duvar örüyor! Bu otun mucize faydalarını bilim doğruladı

Geleneksel tıp sistemlerinde binlerce yıldır kullanılan çörek otu yağı (Nigella sativa), modern bilimsel araştırmalarla yeniden gündeme geldi.

Timoquinon adlı aktif bileşeni sayesinde antioksidan, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikler sergileyen bu yağ, diyabetten cilt rahatsızlıklarına, kalp hastalıklarından kilo yönetimine kadar geniş bir yelpazede umut vaat etti. Ancak uzmanlar, faydalarının tam potansiyelini ortaya koymak için daha fazla kontrollü klinik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Forbes Türkiye'nin son raporuna göre, çörek otu yağı özellikle Orta Doğu ve Doğu Avrupa kökenli Nigella sativa bitkisinin tohumlarından elde ediliyor ve geleneksel olarak baharat veya koruyucu olarak tüketildi.

Alzheimer'daki erken tanının kötü hastalığa büyük faydası ortaya çıktı

Dr. Loretta Pratt, Pensilvanya'daki Advanced Dermatology PC'de iç hastalıkları ve dermatoloji uzmanı olarak görev yapan hekim, "Çörek otu yağı, timoquinon sayesinde kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi kronik durumların yönetiminde destekleyici rol oynayabilir" dedi.

Pratt, yağın toz, kapsül veya topikal losyon formlarında kullanılabileceğini belirtiyor ve günlük dozajın bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanması gerektiğini ekledi.

Bilimsel literatür, bu iddiaları destekleyen somut verilerle dolu. Örneğin, Indian Journal of Physiology and Pharmacology'da yayınlanan bir çalışma, çörek otu yağının diyabet hastalarında hipoglisemik etki gösterdiğini ve açlık kan şekeri ile HbA1c seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.

Kan şekerini düzenliyor! Kilo kontrolü sağlıyor! Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor

Chicago'daki Case Integrative Health'in kurucusu Dr. Casey Kelley, klinik gözlemlerinde "Diyabet hastalarında düzenli kullanımın kan şekeri regülasyonunu iyileştirdiğini" gözlemlediğini ifade etti.

Benzer şekilde, Phytotherapy Research dergisindeki bir araştırma, günde iki kez 2.5 ml çörek otu yağı tüketiminin hipertansiyonu azalttığını ve kan basıncında belirgin düşüş sağladığını kanıtladı.

Cilt sağlığı alanında da dikkat çeken faydalar var. Kaliforniya'daki La Jolla Dermatology and Laser Surgery Center'dan dermatolog Dr. Azadeh Shirazi, "Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde çörek otu yağı, psoriasis, egzama, vitiligo ve akne gibi dermatolojik sorunların semptomlarını hafifletebilir" şeklinde konuştu.

Meta-analizi, topikal çörek otu yağı uygulamasının egzama tedavisinde kortikosteroid kremlerle benzer etkinlik gösterdiğini ve yara iyileşmesini hızlandırdığını bildirdi.

Las Vegas'taki Flawless MedSpa'nın kurucusu hemşire Melanie Speed ise vitiligo hastalarında cilt pigmentasyonunu desteklediğini vurguladı.

Uzmanlar mucize otun faydalarını anlatıyor

Kanser önleme potansiyeli ise thymoquinone'un en çarpıcı yönlerinden biri. Memorial Sloan Kettering Cancer Center'ın araştırmalarına göre, bu bileşen laboratuvar ortamında kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek apoptozisi (programlı hücre ölümü) tetikledi.

Dr. Michael Ruscio, DC, bir gastroenteroloji uzmanı olarak, "Thymoquinone'un anti-kanser etkileri, karaciğer ve böbrek koruyuculuğuyla birleşince, kronik hastalık risklerini azaltmada doğal bir kalkan oluşturuyor" dedi.

Bir incelemede, thymoquinone'un oksidatif stresi azaltarak böbrek taşlarını küçülttüğünü ve böbrek fonksiyonlarını koruduğunu doğruladı.

Doğal sağlık savunucularından Dr. Josh Axe, Nigella sativa'nın romatoid artrit hastalarında enflamasyonu azalttığını belirten bir çalışmasına atıfla, "Bu yağ, eklem ağrısını hafifletmek ve oksidatif stresi düşürmek için ideal bir destekleyici" yorumunu yaptı.

Dr. Joseph Mercola ise web sitesinde, çörek otu yağının anti-bakteriyel gücünün çoklu ilaç dirençli süper bakterilere karşı etkili olduğunu vurguluyor ve "Geleneksel antibiyotiklere alternatif olarak değerlendirilmeli" dedi.

Kilo yönetimi ve kolesterol regülasyonunda da rol oynayan çörek otu yağı, bir Phase-I klinik denemesinde 200 mg/gün dozda güvenli bulunduğu ve toplam kolesterol ile LDL seviyelerini normal aralıkta düşürdüğü tespit edildi. Ancak Pensilvanya'daki Schweiger Dermatology'den dermatolog Dr. Erum N. Ilyas uyardı:

"Virüs ve bakteri enfeksiyonlarına karşı faydalı olsa da, yüksek dozlar karaciğer ve böbrek yükü oluşturabilir. Günlük thymoquinone alımını 48.6 mg ile sınırlamak en güvenli yaklaşım."

Uzmanlar, çörek otu yağının geleneksel tedavilerin yerini almadığını, ancak tamamlayıcı olarak kullanıldığında kronik hastalık yükünü hafifletebileceğini belirtti.

Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...

Daha fazla randomize kontrollü çalışmayla bu faydalar netleşirken, tüketicilere kaliteli ürün seçimi ve doktor danışmanlığı önerildi. Bu antik hazine, modern tıbbın doğal müttefiki olarak parlamaya devam ediyor.