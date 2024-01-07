Çin ABD ile olan direkt uçuşları artıracak

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) yaptığı açıklamada, 2024 yılında Çin ile ABD arasındaki doğrudan uçuşlarda önemli bir artışa yönelik çalışacağını söyledi.

Resmi verilere göre dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki düzenli direkt yolcu uçuşlarının sayısı haftada 63'e yükseldi.

CAAC ayrıca 2024 yılında Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle hava trafik hakları düzenlemelerini aktif olarak genişleteceğini ve Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ile iş birliğini derinleştireceğini söyledi.

Yönetim ayrıca vize ve sınır kontrolü politikalarını iyileştirmek ve gümrükleme süreçlerini daha da kolaylaştırmak için çalışacaklarını da bildirdi.