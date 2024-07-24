Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor

Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor

İlk sefer 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan bu uçuşlar, Pegasus Havayolları tarafından 9 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında her Cuma günü düzenlenecek ve ilk etapta 7 hafta süreyle planlandı. Trabzon’dan saat 06.00’da kalkacak uçak, Kocaeli’ne bir saat 50 dakika sonra ulaşacak. Kocaeli’den hareket edecek uçak da sabah saat 08.25’te kalkış yapacak ve yolcular sadece bir saat 30 dakika içerisinde saat 09.55’te Trabzon’a varmış olacaklar. Bu uygulama, şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyor.

Ayrıca, Trabzon Havalimanı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasındaki bu uçuşlar, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak.

Uraloğlu, Türkiye’nin doğusuyla batısını yakınlaştırmaya devam ettiklerini ve bu yeni uçuşlarla hem iki şehrin hem de çevre illerin nüfus hareketliliğinin esnekliğini artırarak ekonomiye ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti. Seferlerin başlangıç tarihinden itibaren yolcu talebine göre uçuş sayıları ve saatleri artırılabilecek.