22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak

Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak

Çin'in, Ay'ın güney kutbunda keşif faaliyeti yürütmeyi amaçlayan Çang'ı 7 uzay görevine, yüzeyde sürekli iniş ve kalkışlar yapabilecek şekilde tasarlanan, "sıçrayan" bir keşif aracı göndermeyi planladığı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 23:26
Takip Et

Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak

Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
+
Aa
-

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, keşif aracının, Ay kraterlerinin sürekli karanlıkta kalan bölgelerine inip tekrar geri çıkabilecek özellikte olması planlanıyor.

Gazetenin, Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) edindiği bilgiye göre, türünün ilk örneği olacak araç, Ay yüzeyinde sürekli inip ve kalkarak yapacağı uçuşlarla tekerlekli yüzey araçlarına kıyasla çok daha geniş bir alanda keşif yapabilecek.

Güneş enerjisiyle çalışabilen aracın, kraterlerin güneş gören yamaçlarında kendini şarj ettikten sonra karanlık bölgelere dalarak toprak incelemeleri yapması amaçlanıyor.

Kraterlerinin karanlık bölgelerinde Ay'da insan yaşamını olanaklı su ve minerallerin buz formunda bulunabileceği öngörülüyor.

Gazete, haberde, halen geliştirilmekte olan keşif aracının bir fotoğrafını yayımladı. Altı eklemli bacak üstünde duran altıgen prizma biçimli gövdesiyle bir örümceği andıran araçta, buz halindeki suyu, organik molekülleri ve hidrojen izotoplarını tespit edebilen analiz donanımları bulunacak.

AY KEŞİF PROGRAMI

Çin, 2019'da "Çang'ı 4" robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan "Çang'ı 5" aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 4 ve Çang'ı 5 görevlerinin ardından, 2023-2024 yıllarında yeni numune toplamayı amaçlayan Çang'ı 6 ve 2026'da Çang'ı 7 keşif araçlarının Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

Çang'ı 7 görevinde, sıçrayan keşif aracının yanı sıra yörünge uydusu, iniş aracı, tekerlekli gezginci robotik araç ve iletim uydusunun olduğu 10'dan fazla araç ve donanım bulunacak. Araç ve donanımların en az 8 yıl faaliyet yürütmesi ve Ay'da bir araştırma üssünün inşası için gereken çalışmaları yapması hedefleniyor.

Öte yandan 2030'da Ay'a insanlı uzay görevi gerçekleştirmek de Çin'in hedefleri arasında bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
2
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
3
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
4
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
5
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
6
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
7
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
﻿Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
﻿Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
﻿Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki
﻿Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki
﻿Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki
﻿İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
﻿İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
﻿İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
﻿Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
﻿Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
﻿Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.