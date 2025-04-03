Çin borsasında Trump depremi

Şanghay Bileşik Endeksi perşembe günü yüzde 0.24 düşüşle 3.342 puana gerilerken, Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 1.4 kayıpla 10.365 puana indi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik yüzde 34'lük karşılıklı gümrük tarifesi açıklaması, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı.

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TOPLAM TARİFE YÜKÜ YÜZDE 54’E ÇIKTI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, getirilen yüzde 34’lük ek tarifenin halihazırda uygulanan yüzde 20’lik vergilerin üzerine eklendiği ve Çin mallarına yönelik toplam tarife oranının yüzde 54’e yükseltildiği duyuruldu.

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ÇİN'DEN MİSİLLEME SİNYALİ

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin tek taraflı tarifelerini kaldırması ve adil ticaret müzakerelerine dönmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık, Çin'in ekonomik çıkarlarını korumak için misilleme önlemleri hazırladığını vurguladı.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Özellikle teknoloji ve yeni enerji hisseleri büyük kayıplar yaşadı. Luxshare Precision yüzde 10, Eoptolink Technology yüzde 6.8, Victory Giant yüzde 9.5, Contemporary Amperex yüzde 2.4 ve Sungrow Power yüzde 7.3 değer kaybetti.