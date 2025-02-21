Çin Borsası'nda yapay zeka fırtınası esiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çin Borsası'nda yapay zeka fırtınası esiyor

Çin borsası haftayı güçlü yükselişle kapattı, teknoloji ve yapay zeka hisselerine ilgi arttı. Alibaba'nın AI yatırımları ve DeepSeek'in modeli piyasada iyimserliği tetikledi.

Çin borsaları haftanın son işlem gününde yükseliş trendini sürdürdü. Şanghay Bileşik Endeksi %0,85 artışla 3.378 puanda kapanırken, Shenzhen Bileşen Endeksi %1,82 yükselerek 10.991 seviyesine ulaştı. Ana karadaki hisseler, özellikle teknoloji ve yapay zeka sektörlerindeki güçlü alımlarla çok aylık zirvelerine ulaştı.

Piyasadaki bu iyimserliğin arkasında, Çin merkezli DeepSeek’in yeni yapay zeka modelinin büyük şirketler tarafından hızla benimsenmesi ve başarılı sonuçlar vermesi bulunuyor. Aynı zamanda, Hong Kong’da işlem gören Alibaba hisseleri yaklaşık %14 oranında yükseldi. Şirketin yapay zeka yatırımlarını genişletmesi ve güçlü finansal sonuçlar açıklaması yatırımcı güvenini artırdı.

Yapay zekâ dünyasında dengeleri değiştiren DeepSeek'in arkasında kim var?Yapay zekâ dünyasında dengeleri değiştiren DeepSeek'in arkasında kim var?

Özel sektöre yönelik düzenleyici ortamda olumlu değişiklikler olabileceğine dair beklentiler de piyasalarda iyimserliği destekledi. Uzun süredir devam eden sıkı denetimlerin ardından Pekin yönetiminin özel sektöre daha destekleyici bir yaklaşım sergileyeceği yönündeki işaretler yatırımcıların ilgisini çekti.

Alibaba, DeepSeek'e rakip olacağını iddia ettiği yapay zeka modelini piyasaya sürdüAlibaba, DeepSeek'e rakip olacağını iddia ettiği yapay zeka modelini piyasaya sürdü

Cuma günü en çok değer kazanan hisseler arasında, eğitim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Talkweb Information %10, çip üreticisi Hygon Information %15,3 ve yapay zeka işlemcileri geliştiren Cambricon Technologies %20 artış kaydetti.

Piyasalar önümüzdeki günlerde Çin hükümetinin düzenleyici politikalarıyla ilgili atacağı adımları yakından takip ederken, yapay zeka ve teknoloji odaklı hisselerdeki yükselişin sürebileceği öngörülüyor.

depositphotos-82175838-s-2019.webp

Son Haberler
Ünlü yemek şirketine FETÖ soruşturması! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ünlü yemek şirketine FETÖ soruşturması! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli
Kâğıthane’de dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Kâğıthane’de dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Güzel TikTok fenomeninin feci ölümü! Saatlerce maruz kalmış…
Güzel TikTok fenomeninin feci ölümü! Saatlerce maruz kalmış…
Denizlispor uçurumun kenarında: Çok sert açıklama geldi
Denizlispor uçurumun kenarında: Çok sert açıklama geldi