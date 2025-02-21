Çin Borsası'nda yapay zeka fırtınası esiyor

Çin borsaları haftanın son işlem gününde yükseliş trendini sürdürdü. Şanghay Bileşik Endeksi %0,85 artışla 3.378 puanda kapanırken, Shenzhen Bileşen Endeksi %1,82 yükselerek 10.991 seviyesine ulaştı. Ana karadaki hisseler, özellikle teknoloji ve yapay zeka sektörlerindeki güçlü alımlarla çok aylık zirvelerine ulaştı.

Piyasadaki bu iyimserliğin arkasında, Çin merkezli DeepSeek’in yeni yapay zeka modelinin büyük şirketler tarafından hızla benimsenmesi ve başarılı sonuçlar vermesi bulunuyor. Aynı zamanda, Hong Kong’da işlem gören Alibaba hisseleri yaklaşık %14 oranında yükseldi. Şirketin yapay zeka yatırımlarını genişletmesi ve güçlü finansal sonuçlar açıklaması yatırımcı güvenini artırdı.

Yapay zekâ dünyasında dengeleri değiştiren DeepSeek'in arkasında kim var?

Özel sektöre yönelik düzenleyici ortamda olumlu değişiklikler olabileceğine dair beklentiler de piyasalarda iyimserliği destekledi. Uzun süredir devam eden sıkı denetimlerin ardından Pekin yönetiminin özel sektöre daha destekleyici bir yaklaşım sergileyeceği yönündeki işaretler yatırımcıların ilgisini çekti.

Alibaba, DeepSeek'e rakip olacağını iddia ettiği yapay zeka modelini piyasaya sürdü

Cuma günü en çok değer kazanan hisseler arasında, eğitim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Talkweb Information %10, çip üreticisi Hygon Information %15,3 ve yapay zeka işlemcileri geliştiren Cambricon Technologies %20 artış kaydetti.

Piyasalar önümüzdeki günlerde Çin hükümetinin düzenleyici politikalarıyla ilgili atacağı adımları yakından takip ederken, yapay zeka ve teknoloji odaklı hisselerdeki yükselişin sürebileceği öngörülüyor.