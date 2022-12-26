26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin COVID-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almayı bırakacak

Çin COVID-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almayı bırakacak

Çin'in COVID-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği aktarıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 20:21
Takip Et

Çin COVID-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almayı bırakacak

Çin COVID-19'u ''A kategorisi salgın hastalık'' olarak ele almayı bırakacak
+
Aa
-

Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023'ten itibaren "B kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istedi.

COVID-19'un aslında başından beri "B kategorisi" olarak tanımlanmasına rağmen Çinli sağlık yetkilileri, kontrol ve önleme tedbirlerini "A kategorisi" tanımına göre uyguluyordu. Bu kontrol rejimi, yerel yönetimlere, tecrit ve karantina gibi katı tedbirlere karar verme ve uygulama yetkisi veriyordu.

Çin kanunlarına göre, veba ve kolera gibi "A kategorisi" salgın hastalıklarda, enfekte olanlar ve onlarla yakın temastakilerin tecrit edilmesi ve gerekirse şehir ölçeğinde kapanma tedbirleri uygulanmasını gerektiriyor. AIDS, bulaşıcı hepatit ve kuş gribi gibi "B kategorisi" salgın hastalıklarda ise "yalnızca gerektiğinde tedavi ve bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınması" yeterli görülüyor.

Yeni uygulamayla COVID-19'a bağlı hastalığın Çin'deki resmi adlandırması olan "yeni tip koronavirüs zatürresi" de "yeni tip koronavirüs enfeksiyonu" olarak değiştirilecek. İsim değişikliğinde Omicron gibi hastalık etkisi daha zayıf olan varyantların çoğu zaman zatürre belirtisine yol açamamasının göz önüne alındığı tahmin ediliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
2
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
3
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
4
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
6
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.