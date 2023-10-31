Çin Devlet Başkanı kadınlara seslendi: Çocuk yapın

Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'de, Devlet Başkanı Şi kadınlara seslenerek çocuk yapmalarını istedi.

Çin Devlet Başkanı kadınlara seslendi: Çocuk yapın

Oda Tv'de yer alan habere göre, dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Çin'de Devlet Başkanı Şi, kadınlardan çocuk yapmalarını istedi. Şi, ülkesindeki kadınların 'yeni bir aile trendi' başlatması gerektiğini söyledi.

Ülkedeki 'üç çocuk politikası'nın 2021 yılında terk edilmesiyle birlikte ülkede yaşlanan nüfus ve doğum oranlarındaki rekor düşüşe dikkat çeken Şi, "Yeni bir evlilik ve çocuk doğurma kültürünü aktif bir şekilde geliştirmek ve gençlerin evlilik, doğum ve aile konusundaki görüşlerine ilişkin rehberliği güçlendirmek" gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı, kadınların işlerini iyi yapmalarının sadece kendi gelişimleriyle ilgili olmadığını, aynı zamanda "aile uyumu, sosyal uyum, ulusal kalkınma ve ulusal ilerleme" ile de ilgili olduğunu söyledi.

ÇİNLİ KADINLAR ÇOCUK YAPMAK İSTEMİYOR

Çin devlet haber ajansı Xinhua'da yayınlanan açıklamada Şi, kadınların rolüne ilişkin söylediklerinin Tüm Çin Kadın Federasyonu'nun yeni liderlik ekibiyle yapılan bir tartışmanın parçası olduğunu söyledi. Çin Komünist Partisi'nin resmi politikaları bekar kadınların çocuk sahibi olmasını zorlaştırdığı için doğum sayısı evlilik oranlarıyla yakından ilişkili. Son verilerse, yüksek çocuk bakım maliyetleri, kariyer engelleri, cinsiyet ayrımcılığı ve evlenmek istememe gibi faktörlerin birçok genç Çinli kadını çocuk sahibi olmaktan caydırdığını ortaya koyuyor.

ÇİN NÜFUSU 60 YILDIR İLK KEZ DÜŞTÜ

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Ocak ayında ülke nüfusunun 60 yıldan bu yana ilk kez düştüğünü ve hızla yaşlanmakta olduğunu açıklamıştı. Çinli yetkililer son iki yılda ülkedeki doğum oranlarını artırmak için mali teşvikler ve çocuk bakım olanaklarının artırılması gibi önlemler açıkladı. Devlet kontrolündeki medya da sık sık nüfus artışını ülkenin gücü ve "gençleşmesi" ile ilişkilendiriyor.

'TEK ÇOCUK POLİTİKASI' YAKLAŞIK 40 YIL YÜRÜRLÜKTE KALDI

Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı.

Çin yönetimi, 2013'te tek çocuklu ailelerden gelen ebeveynlerin ikinci çocuk sahibi olmalarına izin vererek politikada esnekliğe gitmiş, 2016'da ise herkes için çocuk sahibi olma sınırı ikiye çıkarılmıştı.

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