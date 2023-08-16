Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den diplomatik jest

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'un kendisini kravatsız karşılaması üzerine kravatını çıkardı. Wang Yi'nin hareketi diplomatik jest olarak yorumlandı.

KAYNAK: İHA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den diplomatik jest

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güneydoğu Asya gezisinin ilk ayağında Singapur'da mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Başkent Singapur'daki Botanik Bahçe'ye akşam yemeği için gelen Yi, burada Balakrishnan tarafından kapıda karşılandı. Karşılama sırasında Balakrishnan'nın kravatsız olduğunu fark eden Yi, kravatını çıkardı. Wang'ın ardından yardımcıları da kravatlarını çıkarırken, Wang'ın bu hareketi diplomatik jest olarak yorumlandı.

Yi ve Balakrishnan arasındaki görüşmede, Singapur ve Çin arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi Güncel
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim Güncel
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar Spor
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar
Bingöl'de orman yangını Güncel
Bingöl'de orman yangını
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum' Magazin
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum'
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı? Güncel
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?