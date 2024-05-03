Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti

Real Madrid efsanelerinden Guti Hernandez, katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı.

İspanyol devinde forma giydiği dönemde Atletico Madrid'e transferinin gündeme geldiğini, bu transferin gerçekleşmesinin istemediğini ifade etti.

''AYRILMAK İSTEMEDİM''

Transfere ilişkin konuşan Guti Hernandez, "Atletico Madrid'e gidebilirdim. Real Madrid stopere Pablo'yu istiyordu ve ben de takasta kullanılacaktım. Ayrılmak istemedim ama Real Madrid beni istemeseydi ne yapabilirdim." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID VE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Real Madrid'in altyapısında gelişen Guti, 1996 yılında A takıma çıkma başarısı gösterdi.

14 yıl Real Madrid'in A takımında oynayan Guti, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonra 2011 yılında futbolu bıraktı.

İKİ TAKIM PERFORMANSI

Beşiktaş ile 38 maça çıkan Guti, bu maçlarda 11 gol atarken 14 asist yapma başarısı gösterdi.

Real Madrid ile 542 maçta görev alan İspanyol efsane, 77 gol attı ve 94 asist yaptı.