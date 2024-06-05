Çin düğmeye bastı. 9 otomotiv devinden sürücüsüz araç hamlesi

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ileri otonom sürüş teknolojilerinin gerçek yol koşullarında test edilmesi için Pekin, Şanghay ve Guangcou gibi 7 şehirde pilot projeler başlatılacak.

Bu projelerde yer alacak olan 9 otomobil üreticisi arasında devlete ait Changan Automobile, GAC ve SAIC gibi büyük şirketler ile BYD ve Nio gibi özel şirketler bulunuyor. Testlere, otomobil üreticilerinin yanı sıra mobil taksi şirketleri gibi filo işletmelerinin de katılması planlanıyor.

Pilot proje aşamasında, binek otomobillerden otobüslere ve kamyonlara kadar farklı kategorilerde akıllı araçların test edilmesi hedefleniyor. Bu araçlar sıkı teknik ve güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulacak.

Test verilerinin, "akıllı bağlantılı araçlar (ICV)" adı verilen bu kategorideki taşıtların, mevcut trafik sistemlerine nasıl adapte edileceği ve yol güvenliğini nasıl artırabileceğine dair yol gösterici olması amaçlanıyor.

Çin'de otonom sürüş standartlarında tamamen manuel olan 0 ile tamamen otomatik 5 arasında 6 seviye tanımlanıyor. Bu seviyeler arasında kısmi otomasyon, koşullu otomasyon ve yüksek otomasyon gibi farklı teknoloji düzeyleri bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl, Çin'in otomobil ihracatında liderliğe yükselmesi, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artışın etkisiyle gerçekleşti. Ülke, elektrikli araç üretiminde küresel pazarda lider konumunu sürdürdü ve otomobil üreticilerinin gelirleri önemli ölçüde artarak 10,1 trilyon yuana ulaştı.