Çin ile Rusya ortak deniz tatbikatına hazırlanıyor

Çin yaptığı açıklamada, Rusya'nın deniz kuvvetleriyle ortak tatbikatlara hazırlık amacıyla donanma gemileri gönderdiğini açıkladı.

Çin'in Xinhua Haber Ajansı'na göre, tatbikatta 10'dan fazla gemi ve 30'dan fazla uçağın yer alacağı açıklandı.

Bakanlık ve Xinhua konuyla ilgili ayrıntı vermedi ancak tatbikatların önümüzdeki günlerde Japon Denizi'nin bazı bölgelerinde yapılacağı dedikodularının olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin gemilerinin öğle saatlerinde Rus gemileriyle bağlantı kurduğunu söyledi. Bunlar arasında güdümlü füze avcıları Qiqihar ve Guiyang, güdümlü füze fırkateynleri Zaozhuang ve Rizhao ve tedarik gemisi Taihu vardı. Çin gemilerinin dört de helikopter taşıdığı belirtildi.