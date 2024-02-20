Çin Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası, haziran ayından bu yana ilk kez Beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) 25 baz puan indirilerek yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekilirken, Çin'deki çoğu hane ve şirket kredisi için sabit olan bir yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,45'te sabit bırakıldı. Ekonomistler 5 yıllık LPR'de 5-15 puanlık bir indirim tahminliyordu.

Grow Investment Group'un baş yatırım sorumlusu William Ma, "Bu seferki 25 baz puanlık indirimin benim bakış açıma göre kesinlikle çok olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beş yıllık LPR'de yapılan 25 baz puanlık indinim, Çin'in 2019’da kredi fiyatlandırma mekanizmasını yenilemesinden bu yana LPR'de yapılan en büyük indirim oldu. Çin en son Haziran 2023 yılında beş yıllık LPR'yi 10 baz puan düşürmüştü.