Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor

Yaklaşan G7 zirvesi öncesi Çin-Tayvan arasında kriz yaşanırken, Çin Japonya'nın etrafını da savaş gemileriyle çevirdi.

Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor

Editör: Serkan Talan

Güçlü bir destroyer tarafından yönetilen Çin deniz filosunun Tayvan üzerindeki gerilim sürerken, gövde gösterisi olarak Japonya'nın etrafında da 12 gün boyunca dolaştığı açıklandı.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın en güçlü savaş gemilerinden biri olan Type 055 güdümlü füze destroyeri Lhasa'yı saat yönünde dönen daha küçük bir destroyer, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi de içeren dört gemilik filoya liderlik ederken gösteren bir belge yayınladı.

Japonya bu durum karşısında endişelerini dile getirirken, Çin ise devlete ait Global Times gazetesinden verdiği cevapta, "Yolculuk herhangi bir uluslararası hukuku ihlal etmeyen veya herhangi bir üçüncü tarafı hedef almayan rutin bir HKO Donanması uzak deniz tatbikatı olsa da, Japonya'ya güçlü bir mesaj olarak görülebilir" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida konuyla ilgili verdiği bir röportajda, "Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarı sadece ülkemiz için değil, tüm uluslararası toplum için kritik öneme sahiptir" dedi.

Japonyai Temple Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan James Brown ise, Hiroşima'daki G7 zirvesinden önce Çin donanma faaliyetlerinin zamanlamasının önemli olduğunu vurguladı.

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